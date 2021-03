Gerard Moreno no sufre lesión muscular y sigue en la concentración

Gerard Moreno, delantero internacional del Villarreal, no sufre lesión muscular y seguirá en la concentración de la selección española, con el objetivo de jugar en alguno de los tres primeros partidos de clasificación al Mundial 2022, tras confirmar la resonancia magnética a la que se sometió que las molestias que padece se deben a una contractura en los isquiotibiales.



Luis Enrique Martínez, seleccionador español, no forzará a Gerard Moreno para el encuentro del jueves en Granada ante Grecia, pero el delantero del Villarreal seguirá concentrado con la selección española con el objetivo de poder jugar ante Georgia y Kosovo.



Gerard Moreno no ha participado de los entrenamientos del grupo el lunes y martes, completando "tratamiento de fisioterapia" con el objetivo de que pueda estar cuanto antes a las órdenes de Luis Enrique. Las pruebas médicas confirmaron las buenas noticias.

"En la mañana de hoy se le ha practicado una nueva resonancia de la zona muscular afectada (ya había sido realizado una primera por su club el mismo día del partido) sin evidencia de lesión estructural en las fibras musculares. Por ello el diagnóstico es de contractura / leve elongacion en la zona citada", reza el parte difundido por la Federación española.



De esta manera, Gerard Moreno "se mantiene en la concentración" con un tratamiento personalizado "y se valorara actividad según su evolución".