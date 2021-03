Borja Galán "Tenemos que hacer los deberes"

El Deportivo ha entrenado esta mañana sumido en plena cuenta atrás de cara al choque del próximo domingo ante el Zamora. Los de Rubén de la Barrera se han centrado en el trabajo defensivo en una sesión donde Lara y Bóveda ya se han incorporado al trabajo con el grupo. Sigue al margen Mujaid, que mañana pasará una prueba PCR que debría permitir su reincorporación a los entrenamientos.

Los blanquiazules preparan el partido entre la prudencia y optimismo. En la sala de prensa Borja Galán ha reconocido el cambio anímico que ha experimentado el equipo tras sumar dos victorias consecutivas. "El ambiente es muy bueno. Las victorias nos han hecho ver que es posible, está difícil, pero tenemos opciones. Tras el partido del Racing las sensaciones no eran buenas y le hemos dado la vuelta" ha asegurado el atacante. La victoria ante el Pontevedra "nos quitó toneladas de presión, al ver que se alejaba la posibilidad del descenso" aseguró un Borja Galán que confesaba haber podido disfrutar de un partido de fútbol "por primera vez en toda la temporada" ante el Celta B.

Eso sí, Galán tiene claro que, pese al cambio de tendencia, el domingo les espera un rival complicado ya que el Zamora "es el líder. Será un partido muy disputado. Se tiene que notar que nosotros vamos con un punto más de exigencia, ese querer sacarlo como sea".

Tras la victoria del Racing de Ferrol frente al Guijuelo, los coruñeses tienen claras las combinaciones necesarias para conseguir meterse en la fase de ascenso. Todo pasa por ganar al Zamora y esperar un tropiezo del Celta B o una derrota de Unionistas. Borja Galán insiste en ir paso a paso centrándose en batir a los zamoranos. "Tenemos que hacer los deberes, hacer lo nuestro y esperar resultados". Además, sus recientes experiencias en jornadas unificadas no le traen buenos recuerdos. La temporada pasada, en las filas del Racing, esperaba que los resultados permitiesen mantener la categoría al Deportivo pese a no disputar su partido ante el Fuenlabrada. "Tengo una experiencia malísima. Hasta el minuto 88 todo era muy bonito y en 2-3 minutos se fue todo al traste. Prefiero centrarme en mi partido" advirtió. Uno de los choques donde el Deportivo se la juega es el Coruxo-Celta B. El filial celeste visita un campo siempre complicado porque "O Vao tiene un aura especial. Fui dos veces y nunca gané. Es un equipo que lo hace muy bien en las últimas jornadas, pero de poco sirve lo que pase allí si no ganamos".