Ciudadanos advierte que sin conocer el borrador de los presupuestos del Ayuntamiento no negociarán

Ciudadanos advierte que en estas condiciones no podrán apoyar el presupuesto del Ayuntamiento de Castelló. La formación naranja considera que el ritmo de negociación está siendo lento y no conocen ni siquiera el borrador. Las negociaciones entre Ciudadanos y el PSOE tensan las relaciones del equipo de Gobierno.

El viernes está previsto que Ciudadanos se reúna con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castelló para negociar su apoyo al presupuesto. La formación naranja advierte que si antes no conocen el borrador, no se sentarán a negociar. Las cuentas municipales no se podrán ejecutar hasta el mes de mayo, cinco meses más tarde de lo previsto, por las discrepancias en el capítulo de personal y las tensiones internas de los miembros de l’Acord de Fadrell.

El portavoz de Ciudadanos, Alejandro Marín-Buck, advirtió ayer en la tertulia de Radio Castellón, que así no podrán aprobar el presupuesto, porque el ritmo de las negociaciones está siendo caribeño, según Marín-Buck, es decir, lento.

La formación naranja presentó 15 iniciativas para el presupuesto y todas han sido aprobadas por el grupo socialista. Omar Braina, el portavoz adjunto del PSPV, confía en contar con el apoyo de Ciudadanos en el presupuesto.

El portavoz de Podem, Fernando Navarro, ha escenificado las tensiones internas al señalar que les llama la atención que el grupo socialista haya aprobado las propuestas de Ciudadanos, a la vez que considera que podrían haber reforzado propuestas del propio Acord de Fadrell.

En estos momentos, la capital de la Plana es el único gran municipio de la provincia que no tiene un presupuesto en 2021. Verònica Ruiz, concejala de Compromís, considera que las negociaciones entre Ciudadanos y el PSOE han dilatado el proceso y ahora están ultimando el capítulo uno, que corresponde al reparto de personal del consistorio.

PSPV, Compromís y Podem aseguraron que el presupuesto entraría en vigor el 1 de enero y anunciaron un principio de acuerdo a principios de año para que las cuentas alcanzaran los 190 millones de euros. Un acuerdo, que sigue sin verse reflejado.