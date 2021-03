El Tribunal Superior de Justicia falla a favor de Alcalà-Alcossebre y estima su recurso contra el PATIVEL

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat falla a favor del Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre y estima su recurso contra el PATIVEL, el plan de acción territorial de la infraestructura verde.

El PATIVEL es un plan que impulsó la Generalitat para proteger las zonas verdes y que impedía construir a menos de dos kilómetros de la costa. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat lo anuló en el mes de febrero.

Ahora, el Ayuntamiento de Alcalá de Xivert-Alcossbre, que también había llevado la normativa a los tribunales, ha comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat también ha fallado a su favor. El consistorio ha explicado que la sentencia reitera la nulidad del PATIVEL por no contar con un estudio económico y financiero, no contemplar la evaluación de alternativas y no someterse a una evaluación ambiental y estratégica.

La Generalitat ya presentó un recurso por la primera sentencia del mes de febrero que anulaba el PATIVEL. El gobierno valenciano consideraba que la sentencia no entra a valorar el contenido del plan de acción como herramienta de protección del litoral, sino aspectos formales del mismo, y aseguró que sí existen informes técnicos presentados, pero la sala los considera insuficientes.