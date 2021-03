Salva Ruiz quiere "cambiar las tornas" en el lateral izquierdo del Deportivo

Es ley de fútbol. Cuando un jugador se lesiona y sale del equipo, una oportunidad se abre para el sustituto. La incuestionable titularidad de Héctor Hernández tendrá su primera brecha con Rubén de la Barrera este domingo. La lesión del lateral, que abandonó el campo de Barreiro con una rotura de fibras, provocará un cambio obligado en el costado zurdo. Salva Ruiz tomará ante el Zamora las riendas de la banda izquierda después de mes y medio. Su salida del once se produjo tras uno de los momentos más delicados del Deportivo con su derrota en Coruxo a principios de febrero. Hasta ese día, el valenciano había sido titular en once de trece duelos con la camiseta blanquiazul en liga. Ahora, vuelve a tener su oportunidad, y el jugador quiere que tenga continuidad en el tiempo.

"Es una buena oportunidad para cambiar las tornas", asegura el jugador ante los medios. No esconde su intención de cuajar un buen partido que le sirva para hacer cambiar a Rubén de la Barrera de opinión en el futuro. Asume claramente, que el favorito para el entrenador actualmente es Héctor Hernández: "Intentaré hacer que el míster cambie de opinión".

Aprovechó su ausencia para ponerse en forma

Destaca Salva Ruiz que este mes y medio en el que no tuvo presencia en los planes del entrenador (salvo los minutos de Vigo tras la lesión de su compañero) le han servido para recuperarse de sus problemas físicos. El valenciano estaba muy fatigado, incluso mentalmente, y asegura que ahora está en plenitud para poder cuajar un buen partido. "Me siento preparado. He salido del equipo por una decisión técnica, pero he seguido entrenando a tope y ahora estoy con ganas de que llegue el domingo", explica.

Se debe notar quien se la juega

Sobre el partido ante el Zamora, Salva Ruiz tiene claro que el que se juega más cosas es el Deportivo. Destaca que el equipo castellano-leonés será "muy difícil, y así lo dice la clasificación", pero pone por delante que "se tiene que notar que nos jugamos muchísimo más que ellos" en el partido del domingo. Tiene la sensación el lateral de que si el Deportivo es capaz de ganar su partido, habrá muchas opciones de acabar entre los tres primeros. "Ganando nuestro partido se pueden dar las circunstancias perfectamente", concluye el futbolista.