Duelo en Castalia entre el CD Castellón y el RCD Espanyol

El Castellón y el Espanyol se citan en Castalia en un partido en el que ambos llegan con una dinámica positiva aunque con objetivos dispares, ya que los locales pretenden afianzarse fuera del descenso y los visitantes acercarse al liderato.



Tras dos meses en puestos de descenso, el Castellón encara el encuentro ante uno de los favoritos al ascenso a Primera División sin presión y con la esperanza de poder dar la sorpresa de la jornada que alimentaría la moral de los albinegros para afrontar la recta final de la temporada.



El Castellón llega como uno de los mejores equipos del último mes al haber conseguido ocho de los doce puntos en juego gracias a dos victorias como local y dos empates lejos de Castalia que le han permitido dejar atrás la última posición, aunque con 30 puntos está igualado con las posiciones de descenso.



Juan Carlos Garrido mantendrá el bloque que le ha permitido ganar en seguridad defensiva. De hecho, en los cuatro últimos encuentros Óscar Whalley solo ha encajado un gol y ha sido de penalti, aunque el principal problema volverá a estar en el lateral izquierdo donde continúa con la baja de Eneko Satrústegui, y pese a que recupera a Víctor García su inactividad durante cerca de un mes podría dejarle de inicio en el banquillo.



Con ello, una vez regresa a la convocatoria Javi Moyano, el defensa jienense ocupará el carril zurdo, devolviendo a un ex del Espanyol como Iago Indias al eje de la zaga en el que estará acompañado por Carlos Delgado tras ser sustituido el domingo en Lugo por un golpe en la cabeza.



También serán bajas por problemas musculares Jorge Fernández, lo que abriría la titularidad a Arturo Molina, y Marc Castells.



Además, Jonatan Soriano disputará su tercer partido con la camiseta albinegra tras ser titular ya en el Anxo Carro, con lo que será el encargado de liderar la parcela ofensiva ante su ex equipo, arropado atrás por Rubén Díez.



El Espanyol visita al Castellón después de poner punto y final a una mala racha de resultados con un triunfo contundente contra el Logroñés (4-0) y con el objetivo de seguir recortando diferencias con el primer clasificado de la categoría, el Mallorca.



El vestuario blanquiazul ha recuperado la confianza después de un resultado tan abultado. Las sensaciones fueron muy buenas y ahora los catalanes confían en mantener la dinámica. Los futbolistas han reconocido que necesitaban una dosis de autoestima como la que obtuvieron la jornada pasada.



De todos modos, el entrenador, Vicente Moreno, tendrá menos problemas para confeccionar la lista de convocados. Los futbolistas Keidi Baré, Adrià Pedrosa, Javi Puado y Matías Vargas están convocados por sus respectivas selecciones y no podrán estar en el encuentro frente al Castellón.



Por su parte, el cuerpo técnico recupera al delantero Raúl de Tomás, su referencia ofensiva, que estaba lesionado en la anterior jornada.



El mediocentro David López, que sufrió un golpe en las costillas contra el Logroñés, es duda. El entrenador decidirá en las próximas horas si cuenta con él.



Por su parte, el lateral derecho Miguel Llambrich es baja segura tras haber pasado por el quirófano por una lesión en el rector anterior de la pierna izquierda.



Alineaciones probables:



Castellón: Whalley; Lapeña, Moyano, Iago Indias, Delgado; Bodiger, Señé, Marc Mateu, Arturo Molina; Rubén Díez y Jonatan Soriano.



Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Calero, Cabrera, Dídac; Fran Médida, Darder; Embarba, Melendo, Melamed; y Raúl de Tomás.



Árbitro: Gorostegui Fernández (Comité del País Vasco).



Estadio: Castalia.



Hora: 21:00. EFE