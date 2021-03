Unión sindical en A Coruña en defensa del futuro industrial

Cerca de un millar de personas se han manifestado por el centro de A Coruña para reclamar un futuro para la insdustria de la comarca y también para la planta de Alu Ibérica en la ciudad, antes de Alcoa. Ha sido una marcha unitaria parte de los tres sindicatos, UGT, CC.OO. y CIG entre la Delegación del Gobierno en Galicia y el Ayuntamiento coruñés.

Se han unido para demandar el apoyo del Gobierno central y de la Xunta ante lo que supone una pérdida importante de puestos de trabajo en la comunidad. Denuncian también las prácticas que está llevando a cabo la empresa Alu Ibérica en torno a los despidos de cuatro miembros del comité de empresa y acusan a la compañía de buscar el desmantelamiento empresarial.

La alcaldesas de A Coruña y de Avilés se reunirán este martes con los sindicatos para llegar a un acuerdo por la defensa del futuro de la industria, de los puestos de trabajos y por la libertad sindical que elevarán al Ministerio de Industria. Lo ha anunciado Inés Rey.

Los sindicatos también reclamaron que la solución para la planta de Alu Ibérica en A Coruña y sus trabajadores se produzca de manera urgente y sin esperar a conocer el resultado de las investigaciones que dieron con la detención de varios directivos de Alu Ibérica, ya que consideran que este proceso se prolongará demasiado.

Además de los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, que han demandado la "implicación" de la Xunta y el Gobierno central para alcanzar un garantía de futuro para la planta, la movilización ha contado con la participación de sus homólogos en Galicia y del secretario xeral de CIG, Paulo Carril.

Sarmiento ha alertado de que "el proceso judicial no solucionará el (mantenimiento del) empleo", por lo que ha demandado "un compromiso real" y "efectivo" de las administraciones "para consolidar un proyecto industrial" y las ha acusado de "abandonar" a los trabajadores. También ha afirmado que "la condena no salvará un acuerdo al que le quedan cuatro meses de vida", un plazo que ha incidido en que no debe expirar sin alcanzarse un proyecto de futuro para la planta.

Asimismo, el secretario xeral de UGT, José Antonio Gómez, ha llamado a buscar una solución "entre todos", que ha augurado que no se alcanzará con el grupo Riesgo, propietario de Alu Ibérica en A Coruña, o el fondo Parter, al que se la compró.

En la misma línea, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha advertido de que continuidad de la actividad pasa por "acciones decididas" del Gobierno y la Xunta, a los que ha responsabilizado de la situación por su "dejadez". Así, ha remarcado que "la única solución seria" es "la intervención", que la primera de estas administraciones "tiene que llevar adelante sin demoras". "Solo faltaría que esto acabase en un concurso de acreedores o que la empresa utilizase la reforma laboral, que hace falta derogar", ha alertado.

Hasta la manifestación se han desplazado representantes del PSdeG, como el diputado autonómico Pablo Arangüena, el portavoz local del BNG, Francisco Jorquera y miembros del Partido Comunista y Marea Atlántica, así como alcaldes de la comarca, el exregidor de la ciudad Xulio Ferreiro y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo.

Coreando cánticos como 'Si no hay solución, Gobierno dimisión', cientos de personas han recorrido las calles de la ciudad en una marcha convocada bajo los lemas 'Contra la represión sindical' y 'Por un futuro industrial' y acompañada de petardos y bengalas. Así, se han podido leer pancartas con mensajes como 'Por la defensa de los puestos de trabajo en la comarca'.