La Generalitat considera que la sentencia que anula el plan de protección de la costa tiene defectos

La Generalitat considera que la sentencia que anula el plan de protección de la costa, el PATIVEL, tiene defectos importantes. El gobierno valenciano ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo.

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat anuló el plan de acción de protección de la costa, el PATIVEL en el mes de febrero, después de que varios ayuntamientos afectados iniciaron un proceso judicial. Un plan que fue impulsado por el gobierno valenciano para proteger las zonas verdes y que impide construir a menos de dos kilómetros de la costa.

La Generalitat ha señalado que no van a dar ni un paso atrás, porque está en juego la protección de los diez parques naturales de la Comunitat y de la costa provincial. El gobierno valenciano considera que urge proteger el medioambiente, porque así lo corroboran episodios como la borrasca Gloria, que causó importantes daños en la costa.

El director general de Urbanismo de la Generalitat, Vicente García-Nebot, en declaraciones a Radio Castellón ha señalado que el plan sigue en vigor, porque han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, porque consideran que la sentencia tiene defectos de forma, como así lo ha determinado uno de los tres magistrados.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia establece que el PATIVEL no contaba con un estudio económico y financiero, y no fue sometido a una evaluación ambiental y estratégica.

García-Nebot asegura que no faltan documentos y que sí hay un estudio económico-financiero, pero no entra en la profundidad que quiere el tribunal. El director general de Urbanismo ha advertido que lo que pretende el plan es proteger el medioambiente y la costa de Castellón. Además, apunta que los proyectos pendientes de ejecución como el PAI San Gregori de Borriana, que contará con más de 2.000 viviendas, no corren peligro.

El gobierno valenciano considera que la sentencia no entra a valorar el contenido del plan de acción como herramienta de protección del litoral, sino aspectos formales del mismo, y asegura que sí existen informes técnicos presentados, pero la sala los considera insuficientes.