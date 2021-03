Los trabajadores de Nostián retoman las movilizaciones para reclamar la licitación de un nuevo contrato

Trabajadores de la planta coruñesa de Nostián se movilizarán para denunciar que el Concello todavía no ha licitado los pliegos para la gestión de la planta de tratamiento de residuos, que en la actualidad gestiona Albada. Las movilizaciones, la primera este miércoles, llegan tras dos años de mandato en los que el departamento de Medio Ambiente, denuncian los tres sindicatos convocantes, no ha hecho nada para mejorar la situación de la planta o de los trabajadores. Y tras décadas en las que el compromiso de reciclaje ha ido a menos.

UGT, CCOO y CIG denuncian la situación de deterioro y abandono de la plata. Los residuos no se tratan correctamente porque Nostián está "llena de remiendos". Cartones, plásticos y envases acaban en el vertedero porque no hay personal suficiente para separarlos; no se vende un solo kilo de compost con los residuos orgánicos que llegan a la planta, que era la principal promesa en sus orígenes.

Los trabajadores demandan la creación de una mesa de diálogo con la Concelleira de Medio Ambiente, Esther Fontán, con quien dicen que a día de hoy no existe interlocución. En ese pliego, que estaría en la última fase de revisión, los trabajadores esperan que se mejore ostensiblemente la situación de todos los empleados.

El Concello decidió en diciembre de 2019 intervenir temporalmente la planta de tratamiento ante el incumplimiento del contrato de la concesión por parte de Albada. Durante esos meses, los sindicatos aseguran que la situación fue mucho mejor, si bien tras recuperar la gestión la empresa las cosas volvieron a ser como antes.