Lluís Gandía se suma a Ballester y Barrachina para optar a presidir el PPCS

El presidente del PP de Vinaròs, Lluís Gandía, ha anunciado su candidatura a la presidencia provincial del partido tras la convocatoria del XV congreso extraordinario que se celebrará el próximo 8 de mayo, con lo que ya son tres los candidatos tras los anuncios de las alcaldesas de Vall d'Alba, Marta Barrachina, y de Onda, Carmina Ballester.



Las tres candidaturas optan a tomar el relevo al actual presidente provincial, Miguel Barrachina, quien anunció la semana pasada su intención de no presentarse a la reelección.



El equipo de Carmina Ballester ha presentado este lunes ante el Comité Organizador del Congreso los primeros avales que oficializan la candidatura y que ha podido recoger durante este fin de semana por diversos pueblos y ciudades de la provincia.



Con este procedimiento, Ballester se convierte en la primera candidata oficial en este proceso democrático interno, según han informado fuentes de su candidatura.



En la entrega de avales, que ha recogido Luis Martínez en representación del COC, Ballester ha estado respaldada por parte de su comité de campaña como Vicent Sales, Tania Agut, Herminio Serra, Vanessa Batalla, Óscar Valero, Vicent Blay y María Tormo.



"Me presento junto a un gran equipo para defender la voz de las bases, de los jóvenes, de los mayores y su experiencia, de nuestros alcaldes y portavoces... porque el Partido Popular no son solo unos pocos, somos todos los que creemos en estos valores, en las ideas que han hecho grande a esta tierra", ha incidido la alcaldesa.



Por su parte, Gandía ha señalado en un comunicado que lleva "más de 20 años en el Partido Popular" y se ha mostrado convencido de que "ha llegado el momento de dar un paso adelante".



"Nuestro partido se dotó de un sistema de primarias para dar voz a los afiliados y nuestra candidatura pretende garantizar que los afiliados tengan la posibilidad de elegir y de que lo hagan libremente", ha agregado.



Lluís Gandía tiene 40 años y es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). Ha sido presidente de Nuevas Generaciones de Vinaròs desde 2004 a 2010 y desde 2017 es el presidente local del PP de Vinaròs, y entre 2008 y 2017 fue miembro del Comité Ejecutivo provincial.



Es concejal del Ayuntamiento de Vinaròs desde 2007. En la legislatura 2011-2015 fue primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y participación ciudadana. Desde 2015 y hasta la actualidad es el portavoz adjunto. EFE