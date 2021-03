5 planes para disfrutar de la Semana Santa en A Coruña

¡Feliz Semana Santa, marineros!

A ver, que levante la mano el que este año no piensa moverse de A Coruña durante los días festivos. Seguro que muchos no podéis viajar a donde querríais y otros no queréis hacerlo estando como están las cosas. Así que pensando en todos vosotros he decidido escribir un artículo sobre planes interesantes y a poder ser bastante seguros para disfrutar de la Semana Santa en A Coruña y su área.

En realidad es como una lista de deseos que pienso hacer en mis días libres, así que los comparto por aquí por si alguien se une.

Paseo por el muelle de trasatlántico

El muelle de Trasatlánticos se ha reabierto este pasado fin de semana al vecindario después de 20 años cerrado y con el nombre que lleva este blog (Llegando a puerto) no podía faltar entre estas recomendaciones. Me consta que muchas personas ya lo han visitado este fin de semana, a las que no, es un buen plan para cualquier día de buen tiempo en la ciudad y cambiar así los clásicos entornos de siempre: La Marina y Parrote o el paseo marítimo.

Además, para tal ocasión, se ha organizado una pequeña exposición de fotografías relacionadas con la pandemia realizadas por aficionados. Se titula Contra Viento y Marea y puede verse en horario de 8.30 de la mañana a 20.30 horas.

Entre ellas encontraréis las de un tuitero muy conocido, Sindo Novoa, cuyas fotos ya ha cedido en más de una ocasión a Llegando a puerto y también es suya la que hoy ilustra este artículo.

Existen varios accesos a la dársena, desde la avenida de la Asociación de la Prensa (es la calle que hay entre Palexco y Los Cantones Village), desde la zona del Real Club Náutico o desde Entrejardines.

Exposición de Miró en la Fundación Barrié

Esta cita lleva varias semanas apuntada en mi agenda y aunque el plazo es grande (hasta el 16 de mayo) no quiero que se me pase, no sería la primera vez. La Fundación Barrié acoge una muestra sobre Miró con hasta 47 obras del pintor catalán titulada Miro. Una colección.

No es que yo sea una gran seguidora de este artista o su obra, pero lo cierto es que es una oportunidad única para conocerlo y disfrutar de sus cuadros desde nuestra propia ciudad. La pena es que, no sé el motivo, esta vez no han organizado visitas guiadas, cuando sí lo hicieron el año pasado con la de Chagall.

Os recuerdo que la Fundación Barrié abre también domingos y festivos y la entrada es gratuita, así que no hay excusa para no pasarse, aunque sea con una buena FFP2.

A realidade soñada de Lolita Díaz Baliño

Y seguimos de exposiciones, esta vez en la Fundación Luis Seoane para conocer a una mujer olvidada (cómo no): Lolita Díaz Baliño. Esta ilustradora coruñesa llegó a tener un gran reconocimiento en su época, pero la historia, como sucede en la mayoría de casos de mujeres importantes, la desterró al olvido.

Ahora, la Fundación Luis Seoane quiere compensar este daño dando a conocer la vida y obra de la que fue ilustradora, dibujante y acuarelista con la exposición Lolita Díaz Baliño. A realidade soñada, abierta hasta el 19 de septiembre.

Se trata de la primera muestra antológica dedicada a esta artista, de la que estoy segura de que si fuera hombre ya tendría una calle en la ciudad.

Además, este año también se le dedicó a ella el Día de la Ilustración en Galicia (30 de enero) y se convirtió así en la primera mujer en lograrlo.

Ruta modernista por guías profesionales

Os prometí planes "free covid" (permitidme el palabro tan falso y tan manido), así que vamos a salir de museos para caminar de nuevo al aire libre. Y lo vamos hacer guiados por los miembros de Visitas A Coruña.

Se trata de un grupo de guías profesionales asociados que han organizado visitas turísticas a nuestra ciudad con diferentes de temáticas, según la época del año. Ahora mismo están ofreciendo rutas por la Ciudad Vieja y Tras el modernismo, durante la que recorren los puntos más característicos del modernisno en la ciudad.

Este último recorrido empieza en la plaza de Lugo y discurre por el Ensanche, Pescadería y los jardines Méndez Nuñez. En ambos casos el precio es de 10 euros (gratis para los menos de 12 años) y es necesario registrarse previamente a través del correo electrónico visitascoruna@gmail.com.

Ruta por el Mandeo

Para terminar, pasamos de la tierra al agua porque mi última recomendación es recorrer el río Mandeo en un catamarán eléctrico y accesible, el que presentó hace unos días la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

La empresa que realiza las rutas, A-O2 Velas, ofrece diferentes recorridos por Miño, Sada, Bergondo, Paderne, Betanzos y Coirós descubriendo el río y el plan sigue siendo bastante seguro porque, además de ser al aire libre, la capacidad es solo para 7 u 8 personas. Lo que no os puedo decir son los precios de esta salida. Para hacer la reserva tendrías que hablar directamente con la empresa.

Hasta aquí mis 5 planes para disfrutar de la Semana Santa en A Coruña. Sabemos que todavía no podemos hacer todas las cosas que nos gustarían, pero toca adaptarse a la situación y disfrutar de aquello que sí podemos, respetando a los demás. ¡Pensemos cómo estábamos el año pasado a estas alturas!

¿Vosotros qué citas tenéis en agenda? ¿Saldréis de la ciudad estos festivos? Como siempre, me encantaría que lo dejaseis en comentarios y, si os han gustado mis ideas, ¡compartidlas con quien queráis en redes sociales o por mensaje para que el artículo tenga más difusión!

¡Feliz semana!