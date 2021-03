Madrid vuelve a estar en riesgo extremo por la incidencia del coronavirus

La Comunidad de Madrid vuelve a estar en situación de riesgo extremo al haber superado la barrera de 250 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, aunque al mismo tiempo la vacunación ha cogido velocidad en la región tras alcanzar este fin de semana el millón de dosis. Con una incidencia acumulada en los últimos catorce días de 255,08 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, Madrid es al inicio de la Semana Santa la única autonomía con el nivel de alerta más alto junto a Navarra (265,97) y las ciudades autónomas de Ceuta (268,94) y Melilla (502,97).

Una situación de la que la región madrileña había salido el pasado 5 de marzo pero a la que se estaba aproximando desde hace días por la tendencia de nuevo ascendente de la incidencia. En cambio, los datos de fallecidos diarios y de contagios no siguen una tendencia clara en esta tercera ola, aunque en el primer caso ha habido un nuevo ascenso en los últimos días y vuelven a estar próximos a la veintena.

En concreto, la Consejería de Sanidad ha notificado un total de 18 muertos en las últimas 24 horas, lo que supone una subida significativa al pasar de 11 el viernes, 14 el sábado y 15 el domingo. En cambio, los nuevos contagios han caído a 355, de los cuales 266 han sido notificados en las últimas 24 horas, algo habitual tras los fines de semana, al haber menos pruebas de detección y retrasos en la actualización de los datos. Mientras tanto, la vacunación ha ganado velocidad y la Comunidad de Madrid ya ha superado el millón de dosis este fin de semana, según anunció la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Una cifra que no refleja aún la estadística publicada este lunes por la Consejería de Sanidad, algo desactualizada, que señala que han sido inyectadas 999.948 dosis del total de 1.128.405 recibidas, lo que representa el 88,62 %. De la segunda dosis, todas se han administrado con las vacunas Pfizer y Moderna, un total de 327.463, lo que representa que el 4,8 % de la población madrileña está inmunizada.

El proceso de vacunación ya se ha completado en las residencias y comenzará este martes con Astrazeneca en el estado Wanda Metropolitano con la población general de entre 60 y 65 años y desde el miércoles en el Hospital Isabel Zendal, por orden decreciente de edad empezando por los de 65 años. La vacunación de mayores de 80 años que viven en sus domicilios continúa en los centros de salud con cita previa.

El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha explicado que no se ha saltado en la vacunación al grupo de edad de 70 a 79 años sino que se vacunarán más tarde, ya que deben recibir la dosis de la vacuna mRNA (ARN mensajero) de Pfizer o Moderna. También prosigue la vacunación de los grandes dependientes (en sus domicilios o centros de salud en función de su grado movilidad) y de grupos de profesionales como profesores y policías de hasta 65 años en activo.

Cierre perimetral obligado y restricciones

Toda la Comunidad de Madrid está cerrada perimetralmente hasta el 9 de abril con motivo de la Semana Santa. Además, el Gobierno regional sigue con su estrategia de restringir la movilidad en las zonas con mayor incidencia de coronavirus y este lunes ha incorporado estas restricciones en dos nuevas zonas básicas de salud y seis localidades y las ha eliminado en el municipio de Morata de Tajuña.

En concreto, han estrenado restricciones las zonas básicas de salud de Vicálvaro-Artilleros y Valdebernardo, ambas en el distrito de Vicálvaro de Madrid capital, y las localidades de Paracuellos de Jarama, Villanueva de la Cañada, Navas del Rey, Santos de la Humosa, Torrejón de Velasco y Chapinería. Las restricciones seguirán en Núñez Morgado en el distrito de Chamartín, Virgen de Begoña en el distrito de Fuencarral-El Pardo, Valle de la Oliva en el municipio de Majadahonda y la localidad de Navacerrada.

Por el momento, la Comunidad de Madrid mantiene el toque de queda de las once de la noche a las seis de la madrugada y el cierre de los establecimientos de hostelería a las once de la noche, aunque no podrán admitir nuevos clientes desde una hora antes. La ocupación máxima por mesa seguirá siendo de cuatro personas en espacios interiores y de seis personas en terrazas al aire libre.

También sigue vigente la prohibición de reuniones de personas no convivientes en domicilios, salvo excepciones, como las parejas y matrimonios que vivan en domicilios distintos o las personas que viven solas, que podrán reunirse con una única unidad de convivencia.