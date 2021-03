La lucha por la salvación en juego

El Albacete, colista, espera redimirse de la dura derrota ante el Girona, que se gestó en los cinco minutos de tiempo añadido, superando al Castellón, antepenúltimo, por un punto, en un partido en el que ambos precisan de ganar para salir de la zona de descenso.



Lo hará frente a un rival directo en la pelea por la permanencia en la categoría de plata del fútbol español, ya que el cuadro albinegro tiene solamente un punto más que el conjunto albaceteño y, por tanto, el encuentro tiene valor doble, pues, además de sumar tres, dejaría sin puntuar a uno de los equipos que también busca la ‘salvación’.



El equipo albaceteño de Alejandro Menéndez deberá recuperarse mentalmente del último golpe, aunque el preparador asturiano ha advertido hoy en rueda de prensa que no les afectará en el futuro porque “el equipo sabe, tras analizarlo, que hicimos un gran encuentro, llevando el peso del partido, y debemos reflejar mañana ese mismo nivel para llevarnos los tres puntos”.



En referencia a los dos fallos defensivos que les costó el triunfo a los suyos, ha dejado claro que “son errores puntuales que acabaron desequilibrando el resultado, pero defendimos bien a balón parado y lo que sucedió al final fue un accidente que, a veces, ocurre en el fútbol”.



No obstante, ha reconocido que su grupo ha hecho “autocrítica y reflexionado” sobre lo que hicieron mal ante el cuadro gerundense y, a día de hoy, únicamente se centra en “poner todas sus energías en sacar todo lo bueno que hicimos ante el Girona”.



Menéndez ha incidido en que su equipo “ha mejorado mucho": "Tiene más ocasiones de gol, cada jornada es más fiable en la mayoría de las zonas del campo y debemos ratificarlo logrando más goles”.



El preparador asturiano cuenta con varias dudas por lesión, las de los defensores Kecojevic y Carlos Isaac, que tuvieron que ser sustituidos la última cita liguera por molestias musculares y que, según Menéndez, serán “duda” hasta última hora por estos motivos.



En cambio, sí podrá disponer de los centrocampistas Jean Jules y Diamanka, que se perdieron la pasada jornada por sanción y una cláusula en su contrato de cesión, respectivamente, que le aportarán más opciones en la línea medular a un técnico blanco que podría rotar a algunos de sus jugadores habituales.



El Castellón que encara como una final el partido ante el Albacete, consciente de la importancia que supondría la victoria para dejar atrás a un rival directo y volver a salir de la zona de descenso en la que ha vuelto a caer tras su derrota ante el RCD Espanyol.



Los albinegros quieren retomar el camino que les llevó a encadenar cuatro jornadas consecutivas sin perder, gracias a una fortaleza defensiva que se rompió en el último encuentro.



Aunque una de las piezas claves de ese engranaje de la defensa será baja por sanción, ya que Iago Indias no podrá jugar tras su expulsión ante el Espanyol, por lo que Juan Carlos Garrido se verá obligado a introducir cambios en la alineación titular, regresando Javi Moyano al lateral, lo que hará que Adrián Lapeña ocupe el eje de la defensa.



Además, el técnico valenciano pondrá de salida un once con mayor capacidad ofensiva con el regreso a la titularidad de Rubén Díez, aunque la principal duda recae en la punta del ataque donde Juanto Ortuño podría mantenerse en la titularidad en detrimento de Jonatan Soriano



Garrido tiene las bajas el futbolista que más temporadas ha militado en el Albacete, César Díaz, que no se reencontrará con su exequipo, lo que posibilitará la entrada en el once de Arturo Molina; así como de Eneko Satrústegui y Marc Castells.



Alineaciones probables:



Albacete: Tomeu Nadal; Benito, Boyomo, Gorosito, Caballo, Álvaro Jiménez, Silvestre o Jean Jules, Dani Torres, Cedric o Fuster, Zozulia, Ortuño.



Castellón: Whalley; Moyano, Víctor García, Lapeña, Delgado; Bodiger, Señé, Arturo, Marc Mateu, Rubén Díez, Ortuño.



Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego)



Estadio Carlos Belmonte



Hora: 19.00 CET.