Triunfo vital para el CD Castellón contra el Albacete por 0-1

El meta Óscar Whalley facilitó el triunfo del Castellón ante el Albacete (0-1) al impedir varios tantos del cuadro albaceteño e incluso parando un penalti a Ortuño en la primera mitad de un choque en el que el equipo de casa fue muy superior, pero que acabó pagando su falta de gol esta temporada.



Los primeros instantes fueron un intercambio de golpes entre los dos conjuntos hasta que, pasado el primer cuarto de hora, el central visitante Delgado cometió penalti al tocar el balón con el brazo dentro del área. Sin embargo, Ortuño erró su segunda pena máxima de la temporada al detenerla Whalley.



Comenzaba un encuentro nuevo, que dejaba tocado moralmente a la escuadra local por haber desperdiciado una gran oportunidad de adelantarse en el marcador, con un renacido equipo visitante que mantenía las mismas opciones con las que había comenzado el choque.



El cuadro castellonense se recompuso, comenzó a aproximarse al área albaceteña y puso a prueba los guantes de Tomeu Nadal con un disparo desde fuera del área de Jorge Fernández que repelió con acierto el meta mallorquín a la media hora de juego.



Reaccionó el Albacete un minuto más tarde en una jugada prolongada por Ortuño al segundo palo que dejó a Álvaro Jiménez en posición franca para marcar, pero el futbolista cordobés midió mal el bote y no llegó a impactar con acierto el balón.



Y siguió buscando el gol, como en una oportunidad gestada en el minuto 40 en la que Benito aprovechaba un control orientado para apurar línea de fondo y poner un balón al área pequeña que, tras remate acrobático de Zozulia, se marchó fuera por centímetros.



Mereció adelantarse en el electrónico el equipo de Alejandro Menéndez en otra ocasión manifiesta que el mediapunta Fuster interpretó como exigía el guion para sacarse un zurdazo dentro del área que Whalley despejó con una estirada felina en el tiempo de prolongación del primer periodo.



Los contendientes volvieron del tiempo de asueto manteniendo el mismo rol: con un Albacete dominando y moviendo mucho el esférico de un lado a otro del campo, frente a un Castellón que seguía esperando su oportunidad sin desorganizar su férreo esquema defensivo.



Un par de centros laterales que cabeceó Zozulia fueron el cúmulo ofensivo de un primer tercio de la segunda mitad en el que el conjunto albaceteño no cesaba en su empeño de acechar el área albinegra, tanto que el primer cambio de Juan Carlos Garrido, míster visitante, fue el del mediocentro Gus Ledes por su único delantero, Cubillas.



Pese a la apuesta defensiva, el Castellón se adelantó en el minuto 63 merced a un contragolpe en el que Bodiger puso un balón a la espalda de la zaga blanca que Jorge Fernández aprovechó para plantarse ante Tomeu Nadal y batirle por bajo (minuto 63).



Pudo ser peor para el cuadro blanco siete minutos después en otra acción muy parecida en la que Rubén Díez volvió a ganarle la posición a Gorosito y se presentó en el área frente al arquero local, aunque su lanzamiento, sin fuerza, fue blocado por éste sin problemas.



Alejandro Menéndez sacó a Cedric y Vargas para revolucionar el epílogo del envite. Casi le sale bien, porque, en el minuto 77, Ortuño estuvo muy cerca de empatar tras una jugada embarullada que culminó con un taconazo sacado, una vez más, por Whalley.



También se interpuso en su camino el meta castellonense en un balón largo que Ortuño, después de controlar con el pecho, convirtió en un fuerte chut que volvió a sacar su pesadilla esta tarde.



El cuadro blanco se volcó en la recta final, aunque no pudo impedir una derrota que le mantiene colista y, a su vez, permite al Castellón salir de los puestos de descenso a Segunda división B.



- Ficha técnica:



0 - Albacete: Tomeu Nadal, Benito, Gorosito, Boyomo, Caballo, Álvaro Jiménez (Cedric, min.74), Silvestre (Tana, min.84), Dani Torres (Diamanka, min.67), Fuster, Zozulia (Vargas, min74) y Ortuño.



1 - Castellón: Whalley, Lapeña, Gálvez, Delgado, Víctor, Rubén Díez (Jonathan Soriano, min.81), Señé, Bodiger (Khrin, min.81), Marc Mateu, Jorge Fernández (Carles Salvador, min.74) y Cubillas (Gus Ledes, min.60).



Goles: 0-1, m.63: Jorge Fernández.



Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité gallego). Mostró cartulinas amarillas a los locales Zozulia, Dani Torres y al visitante Jorge Fernández



Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésimo segunda jornada de liga en Segunda división disputado en el estadio Carlos Belmonte. EFE