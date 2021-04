Marcelo podría enfrentarse a una multa de 2.700 euros

2.700 euros. Es la propuesta de sanción que la Generalitat le ha remitido ya a Marcelo Viera, el jugador del Real Madrid que se saltó el cierre perimetral de Madrid y de la Comunitat Valenciana para viajar a la capital del Turia con su familia. Un viaje que él mismo desveló al publicar en redes sociales una foto de él y su familia sin mascarilla en el paseo marítimo y junto a la playa, y que le ha costado la apertura de un expediente sancionador por parte de la Generalitat.

La propuesta de sanción ha sido remitida por correo certificado este mismo jueves y lleva la firma de la Conselleria de Justicia. Se le atribuye el incumplimiento de dos sanciones. Por un lado, el no respetar el cierre perimetral de la Comunitat. En este capítulo se propone una sanción de 600 euros por cada uno de los miembros de la familia. Por otro lado, el no llevar mascarilla. En este caso se propone sanción de 100 euros para tres de los cuatro miembros ya que el hijo más pequeño no tiene obligación de llevarla. En total, la sanción suma 2.700 euros. Sanciones recogidas en el decreto del Cosell que recoge el régimen sancionador por incumplimientos de las medidas covid en la Comunitat Valenciana.