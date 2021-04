Bulo por WhatsApp para vacunarse en Guadalajara

Ojo con los bulos que circulan por redes sociales y en mensajes de Whatsapp porque este miércoles en Guadalajara comenzó a circular un mensaje invitando a la población de la ciudad de entre 56 y 65 años años para que fueran al Polideportivo San José para ser vacunados porque habían sobrado vacunas.

El audio circuló rápidamente y se llegó a presentar gente en el polideportivo a pesar de que desde el SESCAM se desmintió. Éste es el audio que se trasladaba de teléfono a teléfono

Es falso, se trata de un bulo y desde el SESCAM insisten en que nadie se crea este tipo de mensajes. Recuedan que no se vacuna a nadie que no haya sido citado previamente. Cuidado con estas cosas y no se fíen. Ya saben, hagan caso a las fuentes oficiales que lo anunciarían por los canales habituales y a través de los medios de comunicación.