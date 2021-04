El PSOE impugna la lista de Díaz Ayuso y pide invalidar la inclusión de Toni Cantó

El PSOE ha impugnado ante la Junta Electoral madrileña la lista de Isabel Díaz Ayuso para las próximas elecciones del 4 de mayo. Los socialistas se basan en varias informaciones periodísticas que acreditan que Toni Cantó se empadronó fuera de plazo, también citan la doctrina de la propia Junta Electoral Central que ya se pronunció sobre la "inadmisibilidad de los cambios de residencia y adquisición de la condición de elector" con censo electoral ya cerrado. Además, en el recurso al que ha tenido acceso la SER, y que ha sido adelantado por eldiario.es, el PSOE también menciona la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya señaló hace tiempo la exigencia de estar inscrito en el censo electoral, un paso "esencial" para poder ser candidato.

Los abogados del PSOE entienden que Toni Cantó no es elegible porque no se inscribió en el censo vigente y porque, con la ley en la mano, no cabe cambiar el lugar de residencia después de la publicación del decreto de convocatoria electoral, "el cambio de domicilio de otra sección, mucho menos desde otra circunscripción, una vez cerrado el censo electoral, y en todo caso, una vez dictado el decreto de convocatoria no es posible con efectos respecto de la convocatoria electoral en curso, sin que quepa utilizar la vía de la certificación censal específica, ni por vía de la acreditación fehaciente prevista en el art. 4.2 de la Ley Electoral de Madrid y el 7.2 de la LOREG, respecto del derecho al sufragio pasivo, pues si no es válido para adquirir la condición de elector tampoco para la de elegible, que parte de la condición sine qua non de la anterior", dice el escrito.

Además, interpretan que el art. 4.2 que permitiría a los candidatos presentarse sin estar incluidos en el Censo Electoral, solo se puede aplicar a los casos en los que no haya sido incluido por error. Es decir, entienden que el PP no puede agarrarse a ese ángulo muerto para intentar convertir a Toni Cantó en candidato, porque no se empadronó a tiempo. De hecho, hasta marzo, Cantó vivía en Valencia y seguía como diputado en las cortes por esa comunidad. Por eso impugnan la lista del PP, y que se invalide a Toni Cantó como candidato.

En el PP están convencidos de que "todo está bien", según señalan fuentes del PP a la SER, y esperarán a conocer la decisión que dicte la Junta Electoral.