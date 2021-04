El PP insta a Inés Rey a reunirse con el nuevo delegado para abordar las ocupaciones de viviendas

El Partido Popular insta a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, a reunirse con el nuevo delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, para abordar la situación de las ocupaciones ilegales de viviendas en la ciudad. El PP cita datos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias para asegurar que A Coruña es la urbe gallega más afectada por este hecho delictivo.

Los populares han registrado una pregunta oral para el pleno ordinario de este jueves ante lo que consideran "pasividad" de la alcaldesa y del anterior delegado del Gobierno, Javier Losada, a los que responsabiliza de la decisión de vecinos del barrio de las Flores de desalojar a personas que habían ocupado ilegalmente una casa. Según el PP, el problema se extiende a San Pedro de Visma, Palavea, Falperra, Os Mallos, Agra del Orzán o A Zapateira.

Los populares reclaman la recuperación de la llamada Policía de Barrio, "en respuesta al clamor ciudadano que pide su reactivación, para que, con carácter preventivo, contribuya a disminuir el incremetnto del número de delitos", concluye el comunicado del grupo municipal del Partido Popular de A Coruña.

Las ocupaciones de viviendas suponen el 0,16 por ciento de los delitos que se cometen en Galicia, según datos de la Delegación del Gobierno.

El BNG pregunta por el "retraso" en el Presco

El BNG presentará en el próximo pleno de A Coruña una pregunta para pedir explicaciones sobre el retraso en la elaboración del nuevo plan de reactivación social y económica, el llamado Presco. Según los nacionalistas, el Gobierno municipal todavía no ha iniciado la redacción del documento, más allá de un borrador inconcreto y sin compromisos.

"O Goberno Local é responsábel por non ter feito os deberes ao seu debido tempo e tamén pola incomprensíbel decisión política de prorrogar os orzamentos de 2020", señaló el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, en un comunicado. "Nós criticamos no seu momento esa prórroga porque era evidente que ía tornar máis lento o funcionamento do concello, obrigando a ir a modificativos de crédito para os convenios nominativos (que pola súa natureza non eran prorrogábeis) e a planificar o novo Presco desde a imprevisión e a incerteza nas variábeis económicas", defiende el concejal del BNG.