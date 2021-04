Atacan la sede de Podemos en Gijón con huevos y pegada de carteles: "Comunismo es muerte"

La sede de Podemos en Gijón ha sufrido un ataque por parte de desconocidos esta mañana. Así lo ha denunciado su portavoz, Alejandra Tejón, a través de las redes sociales. Varios carteles pegados y huevos estrellados en la fachada han sido la acción que ha hecho que el partido haya presentado una denuncia ante la Policía Nacional.

"Hoy la sede de Podemos Xixón amaneció cubierta de carteles con insultos y amenazas. Palabras como 'corruptos', 'violentos', 'asesinos' o 'pederastas' junto a expresiones como 'España acabará con vosotros, no os quepa duda' o 'Podemos ilegal ya' cubrían la cristalera", ha explicado en un hilo de Twitter.

Tejón ha señalado que "no es la primera vez" que atacan la sede. "Hemos denunciado en redes sociales que varias veces por semana aparecen restos de huevos en los cristales y en la puerta, como señal de que alguien los arrojó con toda la intención de dañar el local". Sin embargo, en esta ocasión la denuncia no solo ha sido pública ya que el partido ha decidido acudir a la Policía Nacional para poner en su conocimiento los hechos "fundamentalmente porque este tipo de actitudes no pueden normalizarse. Tampoco debemos permitir la impunidad ante la incitación del odio y la violencia".

La portavoz morada ha vinculado lo sucedido en la sede gijonesa con el ataque en Cartagena de este viernes. "El blanqueo en los medios y la normalización de los insultos y los ataques que nuestro partido político recibe cada día es lo que está provocando que estas cosas pasen", ha lamentado. Por ello, y con el fin de evitar "que los ataques vayan a más", han pedido "a las personas y organizaciones demócratas que condenen sin paliativos estas conductas fascistas que no pueden tener cabida en una sociedad demócrata y sana como la asturiana".