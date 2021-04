Miércoles Santo, once y cuarto de la mañana. El porterillo de Juan suena y una persona le dice al otro lado del interfono que es el revisor de la instalación del gas y que viene a realizar una inspección. La víctima es un jubilado viudo de 72 años que vive en un bloque de la Carretera de Cádiz, en la capital malagueña. El supuesto inspector del gas pregunta por el propietario del piso. Le da su nombre completo y coincide con el de la víctima que confiada abre el portal para que el individuo pueda subir al piso situado en la quinta planta.

Juan no suele recibir visitas y sus hijos no viven cerca. El hombre que llamó a su casa, vestido con un mono azul, gorra y mascarrilla sanitaria, llega a la puerta de la vivienda. Le pide a la víctima que le deje entrar hasta el lavadero para llevar a cabo su supuesto trabajo de revisión de la instalación. Hasta ese momento no ha mostrado ninguna tarjeta identificativa de la supuesta empresa de gas para la que dice trabajar.

El jubilado le permite entrar y le acompaña hasta el fondo de la cocina donde tiene el aparato lector de consumo del gas y las llaves de paso del servicio. El falso inspector, en todo momento, evita que Juan se vuelva y le pide que le acompañe durante su supuesto control "quédese aqui conmigo porque voy a tardar muy poco y así usted ve lo que hago con detalle", le explica el asaltante. Mientras eso ocurre en el lavadero, un segundo individuo -sin que se percate la víctima- entra por la puerta del piso que Juan dejó abierta pensando que la revisión apenas iba a durar un par de minutos.

Este segundo hombre entra en el salón y en el dormitorio de Juan (en un piso de poco más de 100 metros cuadrados) y tiene tiempo suficiente, sin entretenerse, para revisar los cajones y llevarse las joyas y el dinero que la víctima tenía en la casa. Era 31 de marzo, Juan había retirada esa mañana del banco una cantidad de dinero en efectivo cara a los gastos que realizaría durante los días festivos de Semana Santa. En cuestión de varios minutos, el segundo asaltante sale de la vivienda y baja por las escaleras sin que nadie se haya percatado del robo.

Entre tanto, en el lavadero, el falso inspector que lleva un móvil en el bolsillo, ha recibido el mensaje de su compinche que le avisa de su salida del piso. Vía libre para que él también se marche. Es hora de terminar la "faena", agradecer a Juan su "colaboración" y seguir con la mentira asegurándole que "todo esta en orden y que en unos meses se volverá a realizar la inspección". El individuo sale de la casa y Juan cierra la puerta sin saber que ha sido víctima del engaño y el robo.

No es hasta 24 horas después, a la mañana siguiente cuando Juan se percata de lo que había pasado. Iba a coger algo de dinero para comprar el pan, como cada día, cuando se da cuenta de que la suma que había sacado del banco y guardado en uno de los cajones ya no esta. Revisa toda la casa y la ropa que llevaba puesta el día anterior. Pero ha desaparecido todo. Al igual que las joyas (suyas y de su mujer difunta) que durante años había mantenido en otro cajón del piso. El anciano empieza a sospechar y, en ese momento, se acuerda del falso revisor del gas y de que dejó la puerta del piso abierta durante al menos cinco o seis minutos.

Juan llama a sus familiares que deciden denunciar lo ocurrido ante la Policía Nacional. Ya es Viernes Santo, han pasado más de 48 horas del asalto. La investigación esta abierta y, de momento, no se han producido detenciones. Fuentes policiales confirman a la SER que en las últimas semanas se han producido varios casos similares. Todos con la misma técnica y el mismo propósito; todos en la misma zona de Málaga. Alertan de la vulnerabilidad de las personas mayores que suelen ser las principales víctimas de estos robos. Se muestran convencidos de que, días antes de los hechos, realizan un seguimiento a la víctima para saber si retira dinero del banco, saber donde vive, si reside solo, si suele recibir visitas e incluso para saber cuantos vecinos residen en su misma planta. A menor número de pisos por planta, más fácil es llevar a cabo el asalto sin que nadie se percate de lo que esta pasando en la otra vivienda. Vigilan además los horarios de entrada y salida del piso de la víctima así como si hay cámaras de seguridad en la comunidad donde reside. Localizan el piso donde vive la víctima y obtienen su nombre del buzón que hay en el portal de la finca. Todo esta estudiado al detalle.

La Policía Nacional alerta de la frecuencia con la que se llevan a cabo este tipo de sucesos. Recalcan que antes de permitir la entrada en casa de un desconocido se debe saber con certeza de quién se trata y pedir su identificación. Cabe recordar que desde las mismas compañías que suministran gas se advierte a los usuarios que las revisiones nunca se realizan sin una cita previa consensuada con los propietarios de las viviendas.