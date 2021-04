Madrid da por hecho que habrá cuarta ola, pero que no será como la segunda ni la tercera

El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, da por hecho un repunte de contagios en Madrid, una cuarta ola tras el puente de San José y la Semana Santa. Zapatero cree que es lo más probable, aunque "quiero pensar que no se parecerá ni al de enero ni al de verano", ha indicado en una entrevista en La Ventana de Madrid. El viceconsejero cree que la inmunidad de quienes ya han pasado la enfermedad y el avance de la vacunación contribuyan a contener los contagios. "No ha de parecerse ni a la tercera ni a la segunda ola." La Comunidad, ha explicado el viceconsejero, ha superado ya el millón de dosis inyectadas de alguna de las vacunas.

Zapatero, sin embargo, no se muestra optimista sobre los objetivos del Gobierno central de alcanzar el 70% de personas adultas vacunadas en verano. "O se aclara muchísimo y la perspectiva de abril no es muy buena" o todavía restan meses de convivencia muy intensa con el COVID-19. "Me gustaría ser optimista, pero no tenemos motivos."

La campaña de vacunación de la Comunidad de Madrid, objeto de polémica tras el parón en algunos grupos en los días festivos de la Semana Santa, se organiza "en función de las vacunas que tenemos", argumenta. "Lo que hacemos es: las dosis que tenemos, las distribuimos y las ponemos", ha asegurado. Sobre el cierre de los centros de salud en Jueves y Viernes Santo, prefiere indicar lo que sucederá en los próximos días, en los que, según ha explicado, la Atención Primaria va a poner en turno de media tarde 143.000 dosis de Pfizer.

Coincidiendo con las declaraciones de Fernando Simón este lunes, en las que ha avanzado que el Ministerio está pensando en aprobar la vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años, el viceconsejero ha vuelto a expresarse a favor de que se permita inyectar sin límite de edad. "Sería un gran avance."

Las fiestas ilegales que se producen en la Comundiad, también preocupan al viceconsejero, quien se ha lamentado si no ha sabido explicar correctamente la dimensión de la situación que se vive en todo el país. "Que haya gente que no se dé cuenta de cómo estamos, de que se están muriendo 15 o 20 personas al día, y que salgan de fiesta, yo no lo puedo entender", ha lamentado.