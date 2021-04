La Conselleria de Sanitat acelera el proceso de vacunación en la provincia

La Conselleria de Sanitat acelera el proceso de vacunación. Hoy el gobierno valenciano ha comenzado a vacunar a los mayores de 64 años y esta semana está previsto que culmine el proceso con los mayores de 80 años.

Hoy ha comenzado la vacunación de las personas nacidas en los años 56 y 57 que han sido citadas a través de un mensaje de texto en el móvil, en el que Sanitat indica la fecha, la hora y el lugar tanto de la primera como de la segunda cita, prevista para el mes de junio.

La Conselleria insiste en que si no se ha recibido el mensaje, no se tiene cita así que no hay que acudir a ningún punto de vacunación porque no se podrá acceder. Raquel Tena, directora médica del departamento de salud de Castelló, ha señalado a nuestra emisora que el proceso está definido paso a paso.

En el caso de que no pueda acudir a la cita en la fecha y hora indicada, le volverán a citar en una próxima oportunidad y no precisa hacer nada porque todas las personas de este rango de edad que no hayan sido vacunadas por esta u otra causa, se recitarán.

A partir de la próxima semana, la Generalitat espera recibir el 15 de abril las primeras vacunas de Jansen, en este caso la novedad es que solo se administra una dosis. Tena ha explicado tienen preparados los dispositivos necesarios para seguir vacunando y hacer frente a la vacunación masiva.

La Generalitat mantiene el compromiso de que sí podrán conseguir el objetivo de vacunar al 70 por ciento de la población en verano. Esta semana está previsto que se alcance el 15 por ciento de vacunados en la Comunitat, que ha recibido este lunes más de 120.000 dosis de Pfizer y el gobierno valenciano ha avanzado que administrarán 224.000 vacunas, de AstraZeneca, Pfizer y Moderna, en los próximos días.

En relación con los datos de evolución de la pandemia. En las últimas 24 horas, Sanitat ha detectado 46 nuevos positivos en la provincia, aunque sigue sin notificar nuevos fallecimientos, por lo que no se han producido muertes por coronavirus en la última semana, según los datos del Gobierno valenciano. En la actualidad hay 28 personas con COVID ingresadas en los hospitales de la provincia, siete de ellas atendidas en la UCI.