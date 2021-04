"Tenemos muchísimas vacunas desde anteayer porque llegó a Canarias una partida muy importante de AstraZeneca", dice la subdirectora del centro de salud de Los Realejos. "Es tal la cantidad de vacunas que tenemos, como unas quinientas o seiscientas vacunas que tenemos", prosigue la subdirectora del centro de salud de La Gañanía minutos antes de hacer un llamamiento en la radio municipal de Los Realejos a los vecinos para que acudieran masivamente al centro de salud sin cita previa a vacunarse.

"No es tan fácil dar cita como la cantidad de vacunas que podemos poner", sentencia. "Todo aquel usuario que viva entre Los Realejos y Buenavista o da igual, ya nos da igual, porque esas vacunas hay que aprovecharlas y ponerlas, se puede acercar al centro de La Gañanía", le espeta la subdirectora del centro de salud al locutor de la radio municipal de Los Realejos. "No hace falta que tenga cita ni nada, solo que esté comprendido entre los 59 y 65 años", añade Ángeles Díaz.

"Me acabo de ir a vacunar, llegué de los primeros, la gente vaya a vacunarse", dijo un vecino de Los Realejos en la radio municipal

"Quiero dar las gracias a Radio Realejos porque si no, no me hubiera vacunado", dijo un oyente que escuchó el llamamiento de la subdirectora médica del centro de salud de Los Realejos en la radio del Ayuntamiento. "Me acabo de ir a vacunar, llegué de los primeros, que la gente vaya a vacunarse", dijo el vecino minutos antes de que desde el centro de salud "cerraran el cupo". El "cierre de cupo" se produjo en un lapso de tiempo el que es imposible que se hayan suministrado esas quinientas vacunas, lo que constituye el siguiente misterio sobre lo ocurrido.

"Ante esta situación limitante es importante trazar una estrategia para optimizar su uso y evitar perdida de dosis", señala la estrategia de vacunación. "La estrategia de vacunación permite perfectamente buscar personas en el grupo de edad para vacunar", señalan fuentes sanitarias a la SER. Sin embargo, el propio twitter de Sanidad informó de la información era un bulo. "Canarias NO se está haciendo llamamiento genérico para la vacunación con dosis sobrantes. La cita para la vacunación contra la #COVID19 se hace con SMS o llamada (en el caso de los mayores de 80 años)", explicó Sanidad.

"Cualquier llamamiento a la población se hace por las vías oficiales y a través de los perfiles de la Consejería en las redes sociales", explicó Sanidad en la cuenta oficial de twitter, que en este momento no confirma que se haya vacunado gente como resultado del llamamiento de la subdirectora del centro de salud, "pero en caso de hacerlo, es lo correcto para avanzar en el plan de vacunación", añaden fuentes sanitarias aludiendo a la estrategia de vacunación tanto nacional como del Gobierno de Canarias.

"La instrucción que se dio a la subdirectora fue volver a citar a la gente que no había respondido a la llamada de Sanidad y en caso de no encontrarlos, buscar a gente dentro del rango de edad de vacunación", explican fuentes sanitarias a la SER. Sin embargo, estas mismas fuentes señalan que la subdirectora utilizó un canal masivo e inadecuado "en un exceso de celo por avanzar en la estrategia de vacunación, provocando una gran confusión", añaden estas mismas fuentes a la SER.