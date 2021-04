José Martí recibe la primera dosis de AstraZeneca en Vila-real y anima a toda la población a vacunarse

El presidente de la Diputación, José Martí, siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, ha recibido alrededor de las 14.00 horas del martes la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19 en el Centro de Congresos, Ferias y Encuentros, de la calle Miralcamp 45, de Vila-real. De esta forma, ha atendido la notificación que recibió en la tarde del pasado jueves a través de una mensaje telefónico. Según ha determinado la Conselleria de Sanitat, a las personas que residen en Sueras nacidas en los años 1956 y 1957 les corresponde vacunarse en el punto habilitado en la localidad de Vila-real.

Según ha explicado el propio presidente, el proceso ha sido "muy ágil y rápido" y una vez superados los 15 minutos de reposo recomendados a cada paciente en el propio centro de vacunación, no ha detectado ninguna reacción imprevista. Según ha dicho, "me he tomado el paracetamol que me han indicado, me he puesto la vacuna de AstraZeneca y la buena noticia es que no pasa nada".

Por ello, ha animado al conjunto de la población "a que entre en el proceso de vacunación porque es absolutamente necesario para superar la pandemia". No obstante, ha recordado que tras la administración de la primera dosis no estamos inmunizados al 100% y "tenemos que seguir siendo prudentes, sin olvidarnos de la mascarilla, la limpieza de manos y la distancia social". Al respecto, ha señalado que "hay otra vacuna, que es importantísima, que no viene del extranjero y de la que tenemos todas las dosis que queramos tener: la vacuna de la responsabilidad individual".

El presidente ha finalizado su intervención felicitando a la Conselleria de Sanitat y al Ayuntamiento de Vila-real porque han diseñado "un dispositivo de vacunación perfecto, con zonas de aparcamiento perfectamente habilitadas, una señalización muy clara, suficiente personal de información y, por supuesto, unos profesionales sanitarios del máximo nivel de eficacia y diligencia".