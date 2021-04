Ayuso dice ahora que sería sospechoso que el Gobierno no cierre Madrid en el puente de mayo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles que sería "muy sospechoso" que por primera vez en siete meses el Gobierno no obligue a la Comunidad de Madrid a cerrar por el puente de mayo cuando "qué casualidad, hay elecciones en Madrid".

"Estoy esperando a que La Moncloa otra vez nos obligue a cerrar Madrid porque sería muy sospechoso que no lo hiciera", ha señalado Díaz Ayuso en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

En opinión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, hay "interés electoral" por parte de Sánchez en que el día de las elecciones, el 4 de mayo, sea festivo para "intentar que los ciudadanos de Madrid estén fuera de los colegios electorales, lo más lejos posible de la comunidad en ese día tan señalado." De ahí que la presidenta incida en que sería extraño que no se cerrar Madrid durante ese puente, aunque sin embargo manifiesta estar en contra del cierre perimetral como medida para luchar contra la pandemia.

"No pasa nada porque el día 4 de mayo la gente siga trabajando y tenga unas horas para poder desplazarse a los colegios electorales", ha apuntado la presidenta, quien ha precisado que las personas que trabajen como apoderadas tendrán unas horas libres al día siguiente. "No encuentro ningún motivo para tener que hacer festivo el 4 de mayo cuando en otras muchísimas administraciones y en otros países los días laborales son también días electorales", ha subrayado Díaz Ayuso.

Acusa a Sánchez de "ocultar datos o mentir" al prometer las vacunas

La presidenta madrileña ha acusado también esa rueda de prensa al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "mentir" o de "ocultar datos" al haber anunciado antes de las elecciones del 4 de mayo que en verano habrá millones de dosis de vacunas, cuando las autonomías aún no saben "cuántas dosis tendremos la semana que viene". Ayuso ha tachado de "globo sonda" que este martes Sánchez dijese "exactamente el número de vacunas" que llegarían para agosto a toda España si ni siquiera se sabe cuántas habrá disponibles la próxima semana para que las comunidades autónomas puedan organizarse.

"Sánchez o miente, o está ocultando datos", ha afirmado Ayuso antes de poner el acento en el hecho de que "de repente" haga este anuncio "aprovechando la campaña", cuando el presidente "ha estado ausente de la pandemia desde el año pasado". Según Ayuso, parece que Sánchez "ha decidido que cada vez que pueda haber un anuncio en positivo, aunque no sepa como materializarlo, se pondrá al frente" de la pandemia, y eso a pesar de que el Gobierno de la nación "no está haciendo nada por la vacunación", porque las dosis "las aporta la UE y después las aplican las comunidades autónomas".

Por eso le ha exigido "concreción y seriedad" al hacer sus anuncios, de forma que Madrid pueda organizarse y decidir si tiene que abrir más centros de macrovacunación, además de seguir inoculando las dosis en hospitales, centros de atención primaria, en Hospital Isabel Zendal o estadios como el Wanda y el WiZink Center.

La presidenta ha insistido en que Madrid está vacunando "en todas partes, allá donde tiene posibilidad", y que si no lo hace más es porque "hasta la fecha no ha habido vacunas", aunque "sospechosamente entramos en campaña y empieza a haberlas". Además, Ayuso ha señalado que su Gobierno no encuentra "motivos" para dejar de administrar la vacuna de AstraZeneca mientras la Agencia Europea del Medicamento sostenga que es segura.

Respecto al anuncio de Sánchez de que el 9 de mayo acabará el estado de alarma, Ayuso ha señalado que dado que el Gobierno de la nación no ha aprobado la prometida ley de pandemias que regule un marco común para toda España, y tras el 9 de mayo "tendremos otro problema añadido".

"Volvemos a encontrarnos con que la responsabilidad está a espaldas de las comunidades", se ha quejado la presidenta, que ha asegurado que Madrid consultará a los jueces todas las medidas que apruebe para tener "todas las garantías" y "conforme a derecho". Madrid, ha proseguido, mantendrá las restricciones que está aplicando hasta ahora y que su Gobierno considera "efectivas" para contener el virus, como limitar los movimientos en las zonas básicas de salud con más incidencia de contagios.

"Vamos a seguir ahondando en ellas, prolongándolas", ha afirmado, y aunque por el momento no contempla nuevas restricciones, "si las cosas cambian" se podrían adoptar más. Por otro lado, preguntada sobre las conversaciones entre su Gobierno y representantes de la vacuna rusa Sputnik V, Ayuso ha considerado que en un contexto de pandemia cuando una empresa sanitaria ofrece a una Consejería de Sanidad alternativas, "lo lógico" y lo "sensato" es "sentarse a hablar". "Me parece correcto explorar todas las vías, ante la inacción del Gobierno" de Pedro Sánchez, ha reiterado.

Y ha pedido que nadie vea "dobleces" en la conversación con los representantes de Sputnik porque lo que hizo la Consejería es hablar, "no reservar vacunas para Madrid", porque "jamás" tomarían decisiones saliéndose del cauce marcado para toda la nación.

En este sentido, ha afirmado que no va a "permitir" que la izquierda la tache a ella o a su gobierno de ser "independentista".

Respecto al uso de mascarillas en espacios abiertos, Ayuso ha dicho no comprender que "a estas alturas" y después de lo vivido durante la pandemia se esté debatiendo esta cuestión, y ha apelado a la paciencia y a la responsabilidad de los ciudadanos, sobre todo para que se use en el ámbito privado. "Sería una pena echar por tierra todo cuando ya le queda poco a esta lucha".