Abascal niega haber provocado en Vallecas al bajarse de la tribuna y Podemos le acusa de generar violencia

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha negado haber provocado las agresiones que se produjeron en el barrio madrileño de Vallecas durante su mitin de precampaña electoral al bajarse de la tribuna y acercarse a los manifestantes y ha acusado al Ministerio del Interior de dar órdenes "ilegales" a las fuerzas de seguridad para no actuar.

En una entrevista en Antena3, Abascal ha considerado que las calles adyacentes a la denominada "plaza roja'' de Vallecas deberían haber sido cortadas antes del mitin y ha urgido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a que "impida" que los dirigentes de Vox puedan volver a ser agredidos en el acto de esta tarde en Vicálvaro o en cualquier otro barrio de Madrid.

"Que se les mantenga a raya y a distancia, y que actúen", ha señalado tras negar que provocara a los que manifestantes al romper el cordón policial para encararse con ellos. "Yo subí a la tribuna y cuando vi aquello, que nos lanzaban adoquines, botellas... me pareció imprescindible enseñar que a solo 18 pasos estaban las personas que lanzaban los objetos y que Marlaska y Sánchez no querían hacer nada para que no se impidiese el libre ejercicio de los derechos fundamentales", ha añadido.

El líder de Vox ha reconocido el trabajo de las fuerzas policiales "que aguantaron lo indecible y que habían recibido las órdenes ilegales de no actuar" y ha insistido en que Marlaska es el responsable de "todas las agresiones". Un total de 35 personas, entre ellas 21 policías nacionales, resultaron heridos durante los disturbios que comenzaron con la llegada al acto de la candidata de Vox a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y el líder nacional del partido.

"Lo que ayer ocurrió fue extremadamente grave" y el ministro del Interior podía "haber impedido el paso" cortando las calles adyacentes y "sin embargo tuvo una actuación criminal", ha señalado también en otra entrevista en Telecinco. "No aceptamos que no podamos ir a cualquier sitio. Nosotros no distinguimos entre Madrid, Gerona o Bilbao y tampoco entre barrios...en todas partes hay gente que nos quiere escuchar y en Vallecas tuvimos el 12 % de los votos", ha recordado al tiempo que ha dicho que no pensó que se pudieran producir esos disturbios.

Iglesias: "O rganizaron una concentración con el fin de provocar altercados"

En un vídeo, el candidato de Podemos en Madrid, Pablo Iglesias, ha querido comentar los incidentes ocurridos ayer por la tarde en la llamada 'plaza roja' de Vallecas, en un mitin de Vox que terminó con cuatro detenidos y varios 34 heridos, entre ellos 20 policías.

"Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la plaza roja con el fin, absolutamente deliberado y evidente, de provocar altercados en el barrio. Todo el mundo sabe perfectamente a qué iban. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos. En las redes están todos los vídeos para el que quiera verlo. Y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos y, rodeado de varios de sus matones, rompe a empujones el cordón policial provocando una carga que deja además a varios periodistas golpeados", ha manifestado.

El exvicepresidente del Gobierno de España también comenta que hay también "alguna imagen gloriosa, como la del ultra Miguel Frontera, que tiene una orden alejamiento por acosar a mi familia, haciéndose un selfie con un funcionario del Unidades de Intervención Policial. Ni lo voy a comentar".

Según Iglesias, lo que hizo ayer Vox en Vallecas "no es nuevo, es la estrategia de siempre de la extrema derecha". "Si algo así sucediera en otro país de Europa, a nadie se le ocurriría decir que los buenos son los ultras y los malos son los vecinos que rechazan el fascismo. Sin embargo, aquí, el relato oficial en casi todas las televisiones es que Vox tiene derecho a ir a provocar violencia donde quiera, y que el problema son los vecinos de Vallecas. El mundo al revés", ha criticado.

"El blanqueamiento del racismo, del machismo, de la homofobia y del odio que estamos viendo en muchos medios de comunicación, supone un inmenso peligro para la democracia. Y esto hay que decirlo así. Se está normalizando que un partido diga que quiere deportar a españoles por ser negros, que reivindique abiertamente la dictadura o que cuando unos militares dicen que quieren fusilar a 26 millones de españoles por rojos, diga que son su gente. Y circulen, que aquí no pasa nada", ha proseguido el líder de Podemos.

Y es que en su opinión, está normalizando que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "pueda decir que el fascismo es el lado bueno de la historia". "Pues no. En el lado correcto de la Historia están los vecinos de Vallecas, y esto lo debería entender cualquier demócrata. Y aquí no cabe ningún matiz y ninguna equidistancia", ha esgrimido Pablo Iglesias.

"No se nos puede olvidar algo que en Europa no admite discusión, porque está en la base de la construcción de nuestras democracias: el fascismo no es una opción respetable. El racismo no es una opción respetable. La homofobia no es una opción respetable. El machismo no es una opción respetable. Y rechazar todo esto no solo es legítimo, es un deber para cualquier demócrata, porque ser antifascista es una cuestión de mínima ética democrática", ha continuado.

Por último, el aspirante a la Comunidad de Madrid asegura que por esas declaraciones "las televisiones le van a reventar" y que sabe que "los manuales de campaña dicen que hay que tratar de caer bien a los que mandan en los medios y callarse ciertas cosas", pero cree que "alguien tiene que decirlo".