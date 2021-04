Rubén de la Barrera defiende que "no vamos a jugar en una caja de cerillas"

La gran preocupación del entrenador del Deportivo en la previa al duelo con el Langreo parece que tiene más que ver con el aspecto mental que con el resto de cuestiones. Respetar al rival, independientemente del nombre, es algo que no ha hecho durante este atípico curso el Depor. Por ello ha acabado pagando un peaje bastante caro. Pera evitarlo de nuevo, Rubén de la Barrera ha querido recordar que el nivel de los equipos de esta fase intermedia es superior a lo que el aficionado cree. "La diferencia es mínima y el nivel de los oponentes es importante y eso nos tiene que alertar". Sostiene el joven técnico que el Nuevo Ganzábal es un campo que permite jugar y dejar ver la mejor versión del Depor: "Para nada vamos a jugar en una caja de cerillas. Es amplio. Pero siempre que vas a un campo de estos todo parece más. Segundos y terceros balones serán importantes", añade.

"Cambiar la manera de jugar? Hay que tener en cuenta ciertos matices. Pero si pretendemos ganar el partido siendo otros, eso será una mayor ventaja para el rival. Eso atentaría contra la capacidad del jugador y los hábitos. Por eso no debemos sufrir una metamorfosis", avanza el entrenador, quien cree que de ser así, "pierdes fijo".

El debate sobre cambios y manera de jugar tiene que ver sobre todo con el campo de hierba artificial del rival. "Tengo experiencia como entrenador de local en césped artificial. Villaralbo, Valladolid y Guijuelo. Sé lo que supone entrenar y jugar en ese campo. Por las experiencias previas que ha tenido la plantilla y hemos optado por desarrollar la semana entre Abegondo y Riazor.", afirma el coruñés.

No quiere la calculadora

Para Rubén de la Barrera, la jornada no debe despistar al Deportivo a la hora de levantar el pie del acelerador. Busca en Asturias la quinta victoria seguida el equipo: "No quiero cuentas, independientemente de que haya un Numancia Rácing. Pero el objetivo es ganar todos y cada uno de los partidos de esta fase. En Langreo y tenemos la necesidad de sumar tres y espero un partido difícil y diferente al del día del Marino", apunta.

Enfrente, el Deportivo espera "un equipo de buen pie. Que lideró durante un tiempo su subgrupo delante de equipos importantes. Me espero un equipo complejo y duro. Parece que por el nombre, el partido del Numancia es el único que vamos a tener en esta subfase. Pero no es así".

Defiende el compromiso de Nacho González

A pesar de su nulo protagonismo en los planes del Deportivo, el charrúa Nacho González ha recibido elogios de su entrenador. Titular indiscutible con Fernando Vázquez, para de la Barrera se ha convertido en un jugador más que secundario. "Lo de Nacho me produce admiración. Que una persona llegue así todos los días con una sonrisa y entrene como la hace y apriete a los compañeros, a mi sólo me hace sentir eso. Ojalá puedan aparecer momentos para que juegue. Pero ahora estamos asentamos cosas y no es momento de volverse locos. Si participa dará un nivel optimo". Finaliza.

Desvela reuniones semanales con ABANCA

Al concluir la rueda de prensa, Rubén de la Barrera confirmó que realiza reuniones casi semanales con la propiedad del Deportivo. El CEO del conjunto coruñés, David Villasuso habla cada siete días con él mediante reuniones presenciales. "Son todo el tiempo, nos hablamos permanentemente. No sólo con David (Villasuso) sino con todos. Hay que naturalizar las relaciones con todas las partes". Sin embargo, de la Barrera aclaró que no se ha producido ningún avance en cuanto a sellar su continuidad para la próxima temporada: "tenemos cierta experiencia en esto y vamos despacito y buena letra.