El lento regreso a la normalidad

Comienza a verse la luz al final del túnel. Todos los sanitarios, que son los que ven la cruda realidad más de cerca, empiezan a decirlo tímidamente, con la boca pequeña, pero lejos estamos ya de esa oscuridad que hace una año palpábamos con nuestras propias manos y en la que veíamos con ojos de incredulidad y también de bendita ignorancia por momentos.

Ya no hay prácticamente cierres perimetrales y los cordones han quedado para medir la operación bikini del verano que, por cierto, se acerca. Este fin de semana las casas ya podrán tener dentro sin remordimientos, si es que los hubo, hasta cuatro personas no convivientes y las carreteras van cogiendo ritmo y llenándose de los mismos humos del pasado. Carreteras por las que esta semana han circulado y mucho los políticos cuyas agendas también van llenándose de tinta... Tras meses algo pálidas y con rimmel de videoconferencias, ahora salen de sus feudos para anunciar a los periodistas esos mensajes que antes empezaba por ese "se hace saber...".

Como ya sabemos que hay nuevo delegado en la oficina. La toma de posesión de José Miñones como nuevo responsable del Gobierno en Galicia volvió a llenar la sede de la plaza de Ourense. Miñones, que tendrá que tragar carretera si es que no decide mudarse del lluvioso Val do Dubra a la Ciudad de Cristal. Otra que va a ritmo es Inés Rey. La alcaldesa de A Coruña ha pasado de viajar como mucho a los soportales de María Pita a irse a Madrid y hace poco a tierras asturianas.. y este viernes ha quemado carretera ida y vuelta a Santiago, con peajes. La pandemia en descenso le ha permitido ver a su compañero de partido José Luis Ábalos, cara a cara, más estas semanas que en toda la pandemia junta. Con peaje o no, hoy parecía que se iba a librar, pero finalmente fue convocada a la reunión en la cumbre que el ministro tenía con el presidente Feijóo. Primero quedaron ellos y después se dieron cuenta que, claro, igual en un asunto clave como la fachada marítima de A Coruña o en el tema del acceso por tren a Langosteira algo tenía que ver esa mujer que dirige el concello herculino. Ella llegó, habló y se fue, no sabemos en qué términos, y con la misma autoridad con la que se plantó en Santiago decidió dar vuelta y comparecer en rueda de prensa en su casa, en María Pita, bueno, en la de todos, antes incluso de que los dos mandatarios salieran de su cita a dos. Sin hacer interpretaciones políticas que luego generan ampollas. El caso es que se vamos recobrando la normalidad... en las carreteras por lo menos y también en las agendas políticas. Si ambas llevan humo, eso se irá viendo a medida que la luz inunde por completo a la salida del túnel.

Semana 31 de esta atípica vuelta. En busca de la normalidad, si es que aún existe.. Que la radio no pare.