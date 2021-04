Feijóo atribuye al presidente del Puerto de A Coruña la consecución del tren a Langosteira

Tras la reunión de ayer con el ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, en la que confirmaba que el administrador de las infraestructuras ferroviarias, el ADIF, se hará cargo de la construcción del tren al puerto exterior de A Coruña, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado así el anuncio: felicitando al presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, del PP, al que atribuyó la "excelente xestión" de conseguir la construcción del tren, y haciendo referencia a Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, municipio donde se encuentra el puerto de Punta Langosteira, también del PP. "Consegue un tren sen despeinarse", dijo Feijóo.

El BNG también ha valorado hoy la reunión entre Ábalos, Feijóo y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, sobre la fachada marítima de la ciudad. La diputada Mercedes Queixas va a presentar una pregunta oral al gobierno gallego, en el pleno del Parlamento de Galicia, sobre la eventual venta de terrenos en el muelle de San Duego para construir viviendas. Considera que el PSOE respalda una operación que sí ha defendido abiertamente el PP; una operación que, según el BNG, contradice el acuerdo plenario en que se defendía la condonación de la deuda del puerto.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, advirtió de "un pacto tácito para que os galegos e as galegas asuman a débeda do Porto da Coruña por unha obra que é competencia do Estado", lo que consideró una "discriminación con Galiza".

Junta directiva del Partido Popular de Galicia

El presidente del PPdG, Alberto Núñez Feijóo, ha presidido esta mañana en el hotel Portocobo de Oleiros la reunión de la Junta directiva del Partido Popular Gallego. En su intervención ha vertido duras críticas al gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de esta pandemia, dejando en las comunidades autónomas las principales decisiones sanitarias y de movilidad, "cubriendo", ha dicho, "las carencias de gestión del gobierno de España". Ha reclamado la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para planificar qué va a pasar después del 9 de mayo, una vez que no esté vigente el Estado de Alarma.

A nivel político, en la junta del PP en Oleiros, el presidente del PP en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, ha hecho un llamamiento a calentar motores de cara las municipales de 2023.