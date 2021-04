El PSOE recurre a los tribunales la lista de Ayuso y denuncia que la inscripción de Cantó y Conde es irregular

El PSOE ha decidido finalmente presentar ante la justicia un recurso contra la decisión adoptada por la Junta Electoral que el pasado 5 de abril dio el visto bueno a la lista electoral del PP. La Junta tumbó la denuncia presentada por los socialistas contra la inclusión de Toni Cantó, numero 5, y del exalcalde de Toledo, Agustín Conde, número 23, que a juicio del PSOE no pueden ser elegibles el próximo 4 de mayo toda vez no estaban empadronados en la Comunidad de Madrid con fecha anterior al 1 de enero de 2021.

En el recurso, el PSOE justifica esta supuesta irregularidad en lo contemplado en la LOREG y en la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid. Ni Cantó ni Conde están en el censo electoral y "la condición de elector y elegible, no se habría producido, no solo no antes del 1 de enero sino una vez convocadas las elecciones después del 11 de marzo". Reitera el PSOE en su recurso que "los cambios de empadronamiento entre distintas circunscripciones electorales con fecha posterior al cierre censal del 1 de enero de 2021 no pueden considerarse de cara al proceso electoral en curso para las elecciones de 4 de mayo de 2021, sin que aquellos que, por tanto, no puedan reunir la condición de electores, puedan reunir la condición de elegibles, concurriendo en ellos causa de inelegibilidad", En definitiva, que a pesar de sus respectivas vinculaciones a Madrid, o en el caso de Cantó, contar con una residencia y un vínculo familiar en la región, esos motivos no serían suficientes para otorgarle la condición de elegible.

Además, para el PSOE no es suficiente el cambio de domicilio en el DNI que se ha producido en los documentos de Toni Cantó y Agustín Conde, que, en cualquier caso, se pudo haber producido con fecha posterior al cierre del censo.

La respuesta de la Justicia

Previsiblemente la próxima semana, el tribunal debe pronunciarse sobre este recurso que debía presentarse antes de la noche de este sábado.

Los plazos de respuesta deben ser breves ya que el PP no podría realizar el envío de su propaganda electoral junto a las papeletas hasta no tener plenas garantías de que esa lista que se remite a los domicilios por correo, cuenta con todas las garantías legales.