El Osasuna se impuso en su visita a La Cerámica por 1-2 y puso fin a la racha de un Villarreal que había consumado por victorias sus últimos seis encuentros, sumando además tres puntos que le dan un serio margen en su lucha por la permanencia.



Unai Emery decidió dar descanso de salida a algunos de sus pesos pesados como Gerard, Pau Torres, Pedraza o Manu Trigueros, pensando en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa pero las rotaciones no fueron suficientes para imponerse a un Osasuna muy bien plantado, que cuando peor lo pasaba en la segunda parte fue capaz de golpear en dos ocasiones a un atónito Villarreal.



El Osasuna exhibió en La Cerámica la fortaleza defensiva de las últimas jornadas, con una presión muy adelantada que restó fluidez a la línea creativa de los castellonenses, que pese a dominar con claridad en varias fases no fue capaz de generar mucho peligro y las pocas veces que lo consiguió se topó con el meta Sergio Herrera.



El equipo pamplonica no renunció al ataque aunque Budimir se encontró muy solo en ataque y apenas inquietó a Sergio Asenjo.



A Unai no le quedó otra en el descanso que buscar la reacción de su equipo con la entrada de Gerard y Pedraza y la incidencia en el partido del delantero internacional fue inmediata. El Osasuna empezó a pasar por serios apuros para mantener su portería imbatida y cuando parecía que el gol del Villarreal estaba al caer, una gran volea desde la frontal de Moncayola cambió el guió del partido al subir el 0-1.



La reacción del Villarreal fue inmediata. De nuevo Gerard. Un centro suyo para habilitar a Paco Alcácer acabó en gol en propia puerta de David García. Parecía que el cuadro amarillo volvía encauzar el partido en el camino que le podía llevar a la victoria, cuando de nuevo se vio sorprendido. En esta ocasión un cabezazo de Budimir a saque de esquina devolvía la ventaja a los navarros



Con un cuarto de hora por delante, el Villarreal se volcó en busca del gol del empate y lo pudo lograr en el tiempo de prolongación pero dos intervenciones decisivas de Sergio Herrera a disparo de Moi Gómez y de Manu Trigueros sellaron el triunfo pamplonica.