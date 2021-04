Igor El Ruso hiere a cuatro funcionarios de la cárcel de Palencia

Norbert Feher ha intentado apuñalar con dos azulejos a un funcionario de prisiones y ha propinado patadasy puñetazos aotros trabajadores de la cárcel de Dueñas (Palencia)para evitar ser trasladarlo a la prisión de Zuera, donde dormirá mientras se celebreel juicio por el triple crimen de Andorra que comienza este lunes.Finalmente ha podido ser reducido y conducido al módulo de ingresos donde lo esperaba una unidad especial de la Guardia Civil para trasladarlo a Zaragoza.

El criminal portaba dos azulejos del baño con los que inicialmente ha intentado agredir a los funcionarios, a los que sobre todo ha propinadopatadas y puñetazossegún han confirmado fuentes penitenciarias a La COMARCA.

Cuatro funcionarios heridos

El trabajador han que ha intentado clavar los azulejos no ha sido herido ya que portaba un chaleco de protección.Cinco funcionarios han sido trasladados al Hospital con lesiones de diversa consideración: en el cuello, en el codo y en los dedos. Al menos uno de los trabajadores podría tener algún dedo roto.

Cuando han llegado a su celda, Feher le ha dicho a los funcionarios que “se iba a llevar por delante” a quien entrara en su habitación porque “le salía gratis”. Al parecer, ya llevaba varios días amenazando con matar a quien entrara a su módulo para trasladarlo a Zuera. El miércoles recibió la visita de su abogado, Juan Manuel Martín Calvente, y no quiso recibirlo. Para protegerse,iba vestido con varias prendas una encima de la otra y revistas por debajo.

Una semana complicada

Todo empezó el pasado miércoles cuando aparecía en las previsiones de traslados para acudir al juicio que comienza este lunes .Ese mismo miércoles recibió la visita de su abogado, Juan Manuel Martín Calvente, y se negó a salir. No era la primera vez. Desde su llegada a Dueñas se ha negado a salir a varias videoconferencias con juzgados italianos siempre con las mismas palabras desafiantes: “si quieren que salga, tendrán que entrar a por mi y recuerden que lo tengo todo perdido, al que pueda me lo llevo por delante”. Esto hizo que se replanteara el traslado pasando a ser individual, especial y directo a Zaragoza según apuntan fuentes de la Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios “Tu Abandono Me Puede Matar”.

El grave incidente ha podido ser solventado «gracias a la «gran profesionalidad de los trabajadores, que se vieron obligados a reducir al interno en su propia celda tal y como destaca el sindicato ACAIP-UGT, que lleva tiempo denunciando la acumulación en el Centro Penitenciario de internos muy conflictivos, potencialmente muy peligrosos como es el caso de Feher y con un alto perfil psiquiátrico, todo ello combinado con la falta acuciante de personal en todas las áreas.