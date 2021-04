Cancelado el festival Planeta Sound por segundo año consecutivo

En principio, se había anunciado ya para la edición de este año la participación de Vetusta Morla, Shinova, Jack Bisonte o los Morning Drivers, pero los problemas planteados por la continuidad de la pandemia de covid han llevado finalmente a la cancelación.

En su página web, Planeta Sound anuncia que reintegrará el dinero a todas aquellas personas que hayan pagado su abono.

Por último, la organización no desiste y anuncia que tratará de que haya una edición 2022 que acerque al Bierzo la música de inspiración indie con la que nació, aunque según su organizador, Ángel Escuredo, es muy probable que no pueda celebrarse en las instalaciones del Colomán Trabado, puesto que serán próximamente remozadas. 'Estamos viendo otras posibilidades en Ponferrada, y si no, tendremos que buscar en las inmediaciones', reconoció.