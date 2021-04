El C.D.Castellón quiere dar otro golpe en Santo Domingo

Castellón y Alcorcón, separados por cuatro puntos en la clasificación, se enfrentan en un duelo directo por la permanencia al que el equipo madrileño llega sin margen de error para no hundirse más en la tabla y el conjunto valenciano en buena racha y con motivación plena para distanciarse de abajo.



El Alcorcón afronta el partido en un delicado momento deportivo. Encadena cinco jornadas sin ganar, es penúltimo de la clasificación y su inercia es tan mala que, aún ganando al Castellón, no saldría del descenso.



Por ello, el encuentro es vital para el cuadro alfarero, ya que todo lo que no sea ganar reduciría enormemente sus opciones de permanencia, sobre todo porque se mide a un rival directo, igual que la pasada jornada hizo con el Cartagena, frente al que perdió.



Para ganar, el Alcorcón tiene que meter gol y eso es precisamente lo que más le falta, puesto que con 22 tantos en 33 partidos es el segundo equipo que menos marca de la categoría, solo superado por el colista, el Albacete.



Para este partido Juan Antonio Anquela cuenta con las bajas por sanción del delantero Hugo Fraile y el extremo venezolano Samuel Sosa.



Respecto al once titular es probable que el técnico jienense opte por dar algo de aire fresco a su equipo, sobre todo porque la pasada jornada, con los cambios del descanso, el juego mejoró mucho. De esta forma, Juan Aguilera podría regresar al centro del campo y Oscar Arribas reforzar el ataque.



Enfrente estará el Castellón, que llega al encuentro tras dos victorias consecutivas que le han permitido pasar la semana fuera de los puestos de descenso y le han reforzado anímicamente para tratar de dar otro golpe de autoridad con el que poner mayor tierra de por medio con sus perseguidores.



Juan Carlos Garrido tiene las bajas de Joseba Muguruza y Arturo Molina, algo que no le impedirá alinear el bloque que tan buenos resultados ha conseguido en las últimas semanas con una derrota en los últimos siete encuentros disputados.



Las únicas dudas recaen en el centro de la defensa, dónde daría continuidad a Rene Khrin en detrimento de Iago Indias y en la punta del ataque, pudiendo jugar sin una referencia clara, siendo Jorge Fernández y Rubén Díez los hombres más adelantados.



Un sistema que le está dando las últimas victorias al equipo, fruto de un bloque defensivo que le ha posibilitado mantener a cero su portería en las dos últimas jornadas.