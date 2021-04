El Depor deja de ser fiable

El Deportivismo no tiene tranquilidad. Cuatro triunfos seguidos después, volvió a perder y a ver las orejas al lobo. Los de Rubén de la Barrera cayeron por la mínima y varios registros se quebraron en la cuenca minera asturiana. El Depor dejó de ser, si lo había sido alguna vez en toda la temporada, un equipo fiable. Sin embargo, tras la charla del vestuario, se coincide en que el camino iniciado con Rubén de la Barrera es el correcto y el optimismo es total en la caseta a pesar de la derrota.

Segundo gol a Lucho

Desde su irrupción en el equipo, el portero Lucho García mantenía unos registros notables. Había logrado hacer de su portería un muro por el que sólo había pasado el Rácing de Ferrol en febrero. Desde su llegada al equipo, Lucho encadenaba cinco victorias en seis duelos. Todas esas fechas victoriosas se resolvieron sin goles en contra. Este domingo en Langreo, Lucho García encajó su segundo tanto como portero titular del Deportivo en liga. Es cierto que no fueron muchos los acercamientos de los rivales, pero el colombiano había logrado crear un cerrojo de la meta blanquiazul en la que había impedido un gol en casi 500 minutos ( 481 minutos) . El de Barranquilla nada pudo hacer en Asturias ante el remate de Álvaro Muñiz y el fin a la importante racha.

Adiós a la racha de triunfos

Tras caer ante el Coruxo con claridad, el Deportivo inició su remontada con una serie de victorias que casi le permiten superar la criba para luchar por el ascenso. Los herculinos se impusieron por la mínima al Guijuelo y al Pontevedra, golearon al Celta B y vencieron al Zamora. La pasada semana se llevaron también por un sólo gol el primer partido de la fase intermedia. El tropiezo en Ferrol fue el manchón en medio de esa racha de triunfos. Cuatro victorias después, el Deportivo volvió a caer. Pagó cara su falta de pegada.

Se queda sin colchón

La segunda fase de la competición arrancó con el Depor con un suculento colchón de cuatro puntos sobre el tercer clasificado. Una oportunidad para caer que quemó este fin de semana en Langreo. La diferencia ahora se reduce a sólo dos puntos, y sobre el Rácing de Ferrol. El segundo clasificado llega a Riazor el domingo. El Numancia puede dejar al Deportivo fuera de esos dos primeros puestos en caso de victoria previa del Rácing. El Deportivo le ha vuelto a ver las orejas al lobo. Para colmo, la victoria del Langreo puede meter al equipo rival en la pelea por los dos primeros puestos.

Tocados en lo anímico

Son varias voces del vestuario que reconocen que todavía no han superado el golpe que recibieron por no haberse clasificado para el ascenso. Se vio en el fútbol ante el Marino y se volvió a ver ante el Langreo. El anhelo de un mes de abril tranquilo se fue al traste este fin de semana y el Depor tendrá que pelear hasta el final por salvar los muebles de una campaña para el olvido. En la caseta no ha sentado bien tampoco la actitud del colegiado del duelo del domingo que no señaló lo que entienden los jugadores como un penalti claro por mano en el área astur.