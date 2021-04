El BNG de A Coruña pide la retirada del DNI como requisito para las becas comedor

La concejala del BNG, Avia Veira, acaba de registrar un ruego escrito al Gobierno Local para que retire de las bases de la convocatoria de las becas comedor el requisito de tener DNI para poder solicitarlas. Un requisito nuevo con respecto a otras convocatorias que puede dificultar, dicen los nacionalistas, el acceso a las ayudas a muchas familias, bien porque no tengan posibilidad de hacer el documento o por motivos económicos.

Avia Veira recuerda que el DNI no es obligatorio para menores de 14 años y que hay familias que por plazos o por imposibilidad de sacarlo no puedan contar con el documento. No se puede poner un nuevo impedimento en esta crisis económica derivada de la pandemia.

Apunta la concelleira que existen documentos alternativos al DNI para verificar la identidad de las y los menores, como es el libro de familia.

El BNG, por cierto, que celebra que la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña haya aprobado un cambio de nombre comercial, por lo que pasará a llamarse Augas da Coruña.