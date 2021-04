Los adolescentes serán los siguientes en poder realizarse un test de saliva en las farmacias de A Coruña

A partir del próximo lunes los chicos entre 12 a 17 años serán los siguientes en poder realizarse un test de saliva en las farmacias de A Coruña. Una campaña que además se va a difundir entre los institutos. Estos cribados desde las farmacias están teniendo buena acogida entre los ciudadanos. Desde que el pasado mes de marzo, que empezaron en Arteixo y en Culleredo, se han dispensado en total en ambos concellos más de 2.600 kits y se han remitido para su análisis en el laboratorio casi 2.300 muestras.

Gracias a la colaboración entre la Consellería de Sanidade y las boticas, la franja de población joven podrá saber, de forma voluntaria, si tiene el virus con solo acercarse a su farmacia más cercana. Desde la Xunta se están remitiendo a las farmacias participantes los kits de autorrecogida de muestra de saliva, para empezar a entregar a los usuarios a partir del lunes día 19 de abril, una actuación que tendrá una duración estimada de un mes. Desde el COFC se remitirá también la información a los centros educativos con docencia en estas edades para estimular la participación. El grupo diana son ciudadanos entre 12 a 17 años, que no hayan tenido resultado positivo en COVID-19 en los últimos 3 meses ni sean contactos de seguimiento, no hayan hecho PCR en los últimos 15 días y no presenten síntomas de infección por coronavirus.

El farmacéutico puede sugerir la realización de la prueba, o bien actuar a petición de los progenitores o los propios jóvenes.

PROCEDIMIENTO

Una vez identificado el paciente objeto de su inclusión en el cribado, la farmacia dará al interesado, o bien al padre o tutor, una hoja de consentimiento que deberá cumplimentar, y le hará entrega de un kit para su uso personal que dejará registrado, vinculado a su tarjeta sanitaria y con un teléfono de contacto para la comunicación de los resultados. También, le informará de cómo recoger adecuadamente la muestra y cuándo llevarla a la farmacia.

El paciente debe recoger la muestra de saliva por la mañana, antes de beber o lavarse los dientes. Y posteriormente entregarla en la farmacia siguiendo las pautas y plazos dados, donde realizarán la recepción y custodia de la misma hasta su envío al laboratorio de referencia en Vigo. En este proceso juega un papel fundamental la distribución farmacéutica, que se adhiere también a esta colaboración para contribuir a frenar la pandemia y que hará un importante esfuerzo logístico para su buena consecución, concretamente Bidafarma, Cofares y Cofano.

Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración del sector de la distribución farmacéutica, así como de 19 farmacias de estos concellos que participaron en la formación impartida desde el Colegio y están informando a sus usuarios para animar a los que cumplen criterios a participar en el cribado.