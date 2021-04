¿Y si volviese el trueque?

¿Sabían ustedes que el 90% del dinero que se mueve en el mundo es digital y no "contante y sonante"? Efectivamente, poderoso caballero es don dinero, pero ojo, que se desenchufa Internet y nos quedamos a dos velas.

Aunque es muy difícil que algo así ocurra, ¿se imagina que de repente desapareciese el dinero tal y como lo conocemos? Tendríamos que volver al trueque. Y ojo, porque aquí saldrían perdiendo los influencers, los youtubers e incluso los futbolistas. ¿Que trueque haría Messi? Che, viste, si me das una gaxina te meto un gol por la escuadra.

Bueno, miento, los youtubers, streamers, futbolistas, cómicos y presentadores podrían ofrecer un servicio imprescindible: el entretenimiento. Pero en un mundo en el que solo funcionase el trueque: ¿Como se ganaría la vida un ofendido? "Si me das una gallina a cambio yo me enfado mucho y no respiro". Que quieren que les diga, a lo mejor el trueque acabaría con la tontería. Qué duda cabe!