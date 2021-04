Gabilondo reitera que no subirá impuestos pese a la reforma del Gobierno

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reiterado su “compromiso” de “no tocar los impuestos” en los dos próximos años, pese al anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de una reforma fiscal que contempla la armonización de los de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.

Montero anunció el lunes una reforma fiscal que contempla la armonización de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, que están bonificados total o parcialmente en la Comunidad de Madrid, para evitar que la descentralización "deje vacíos” algunos impuestos.

Gabilondo ha vinculado la reforma fiscal a la que Montero hizo referencia al Plan de Recuperación europeo que, según ha indicado, “exige como requisito para recibir los fondos de recuperación que se hagan ciertas reformas y ciertas infraestructuras, y entre esas reformas está el debate de la reforma fiscal”.

El candidato ha reconocido que “esas reformas e inversiones conllevarán las consecuencias que se deriven de las reuniones que se realicen en esos ámbitos”.

“Yo no estaré ni puedo comprometerme a lo que pueda pasar allí, pero sí digo que no tocaré los impuestos, yo no puedo decir otra cosa”, ha señalado.

A juicio del candidato del PSOE, “lo que hace la ministra, como le corresponde hacer, es acordar con los otros países cuáles deben ser esas reformas y esas inversiones” que “Europa exige”.

“No es que estemos diciendo nosotros una cosa y ella otra: ella está trabajando en un plan que es el plan europeo, que afecta también a todo el mundo, y en lo que tiene que ver con Madrid yo soy quien se presenta”, ha señalado Gabilondo.

“Se hará en Europa, se hará en el mundo, y se adoptarán las medidas que han de adoptarse, que son medidas que no tienen que ver con las que yo tome, que no voy a subir los impuestos”, ha agregado.

“Aquí hay dos niveles de competencia distintos, yo soy candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a nada menos y a nada más, y en la Comunidad de Madrid, en estos dos próximos años, no se van a tocar los impuestos”, ha señalado Gabilondo durante una visita este martes al municipio de Coslada.

El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo ha indicado que entiende “el sufrimiento y el esfuerzo que ha hecho la población” y, en su opinión, “no se les pueden pedir más esfuerzos”.

“Ratifico el compromiso: no se va a subir un euro a nadie en lo relativo a los impuestos, y lo hago porque es un Gobierno extraordinario para dos años extraordinarios, en una situación de pandemia”, ha añadido.

“Venimos de una pandemia, ha habido un gran sufrimiento en las familias, en las economías, en quienes trabajan para salir adelante; necesitaremos dos años para recuperar el empleo, para recuperar la economía, y en ese tiempo necesitaremos estabilidad fiscal”, ha subrayado el candidato socialista.