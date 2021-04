El PSOE denuncia por cohecho a López Miras y a los tránsfugas de Cs

EL PSOE ha denunciado por cohecho al presidente de la Región, Fernando López Miras, y los diputados tránsfugas de Cs, que posibilitaron con su voto en contra que fracasara la moción de censura suscrita por el PSOE y la formación naranja en la Asamblea Regional.

El ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha anunciado en el Senado que su partido ha presentado esta querella por cohecho pasivo impropio y por cohecho pasivo propio contra López Miras y los diputados tránsfugas de Cs.

La denuncia, a la que ha tenido acceso la SER, se ha presentado en los juzgados de instrucción de Murcia y en ella se establece que la decisión de apoyar la moción de censura "no se debe a una decisión política, fruto de unas valoraciones ideológicas o de oportunidad", sino que Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez "recibieron como contraprestación a su voto una recompensa" y esa contraprestación "no cabe duda que se materializó en los nombramientos como consejeros que no ostentaban" y en el caso de la consejería de Isabel Franco, "la mantuvo gracias al acuerdo alcanzado". La denuncia también incluye a Antonio Sánchez Lorente, miembro naranja, nombrado consejero tras la fallida moción de censura.

En la querella se solicita la declaración de los denunciados y también que testifique Ana Martínez Vidal, candidata de Cs a la presidencia de la Comunidad Autónoma, "quien denunció la compra de votos antes de consumarse".

El secretario de organización del PSRM-PSOE Jordi Arce señala, al respecto, que "las políticas corruptas y la compra de sillones orquestada por López Miras no pueden quedar impunes".

El socialista asegura que "las políticas corruptas y la compra de sillones orquestada por López Miras no pueden quedar impunes. Tenemos la convicción de que pueden ser constitutivos de los delitos de cohecho pasivo propio e impropio".