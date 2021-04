Revilla, abucheado por hosteleros al grito de "viva Ayuso" al recibir la vacuna de la covid

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha recibido este martes, a sus 78 años, la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 en el centro de salud de Astillero, localidad en la que reside, sin problemas ni molestias tras el pinchazo.

Revilla, abucheado por un grupo de hosteleros cuando acudía a vacunarse: "¡Nos vas a mandar a la ruina! ¡Viva Ayuso!" pic.twitter.com/zQIHdi1Umc — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) April 13, 2021

"Ni dolor de brazo, ni de pinchazo, ni cansancio, nada de nada...hay que ponerse la vacuna todos cuando llegue", ha dicho Revilla, quien ha insistido en que vacunarse contra la covid es "la única solución".

Lo único que ha entorpecido el día de su vacunación ha sido un grupo de unos veinte profesionales de hostelería que se han reunido a las puertas del centro de salud, ya antes de que llegara el presidente, para increparle con gritos de "fuera", "viva Ayuso", "impresentable" o "populista".

Tras salir del centro de salud, ya con la primera dosis de la vacuna de Pfizer puesta, los hosteleros han continuado con sus gritos y han impedido a Revilla hablar con los medios de comunicación, venidos desde todo el territorio español, que le esperaban a su salida, ya que al interior no han podido acceder los periodistas por problemas de espacio y para guardar las medidas de seguridad contra el coronavirus.

Por ello, se ha visto obligado a trasladar sus declaraciones a la sede del Gobierno de Cantabria, en Santander, donde ha acudido conduciendo su propio vehículo y allí ha pedido disculpas a los medios de comunicación por el "incidente" ocurrido a las puertas del centro donde se ha vacunado.

"Yo soy una persona que doy la cara siempre, no me escondo nunca y recibo a todo el mundo y como sabéis no llevo guardaespaldas y voy por lo general con mi coche y sé que ahora mucha gente está angustiada por la situación", ha señalado a los medios en referencia a los gritos recibidos por el grupo de hosteleros.

Revilla, que ha llegado puntual a su cita y que recibirá la segunda dosis el próximo 4 de mayo, se ha quitado la americana, la camisa y la corbata según le han indicado las dos enfermeras que le han recibido para ponerle la vacuna, una de las cuales, según ha recordado el propio presidente, le puso la de la gripe este invierno.

Así, una vez en camiseta interior para poder descubrirse un hombro, en este caso ha sido el derecho, Revilla ha mantenido levantado el pulgar izquierdo en señal de que todo estaba bien.

"No se nota nada" ha asegurado mientras volvía a vestirse y las enfermeras le entregaban un papel para que no olvidase su próxima cita para recibir la segunda dosis de Pfizer, que será en tres semanas, el 4 de mayo, a las 10.15 horas.

Tras recibir la primera dosis de la vacuna contra la covid-19, el presidente ha esperado sentado en el centro de salud, junto con otras personas que también habían recibido la dosis, para ver que no tenía ninguna reacción ni efecto secundario como cefaleas, fiebre, dolores musculares o articulares, según le han advertido las enfermeras.