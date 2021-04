Bronca en el pleno de las Cortes con expulsión incluida: "Me preocupa la salud mental, especialmente la suya"

Pleno bronco en el que el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, ha acabado expulsando a la socialista Ana Sánchez, que se marchaba tras golpear en el hombro a Fuentes en señal de enfado, algo que era criticado por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que espetaba que "éste era el nivel de los progresistas". Luis Fuentes reconocía que "prefiero quedarme solo pero debemos respetar el turno de la palabra".

La temperatura iba subiendo en el hemiciclo a cuenta de los diferentes análisis de la pandemia. El punto álgido, el enfrentamiento entre la consejera de Sanidad, Verónica Casado y la socialista Patricia Gómez. Todo empezaba cuando Casado le pedía tranquilidad y un tono menos agresivo con la frase de "vamos a tener que tomarnos un ansiolítico". Ésta es la sucesión de intervenciones:

Verónica Casado: "Vamos a necesitar unas buenas dosis de ansiolíticos, señores. Estas maneras tan agresivas de preguntarnos... creo que no es acorde a la situación que estamos viviendo todos"

Patricia Gómez: "Quiero pedirle que no juegue con un tema tan importante como es la salud mental, por favor"

Verónica Casado: "Me preocupa la salud mental, mucho, y la suya especialmente. La verdad es que cuando se utilizan estos tonos..."

Patricia Gómez: "Solicito que se retire del diario de sesiones la expresión que ha dedicado la señora consejera de necesitar un tratamiento mental. No por mí, a mi no lo que me diga la señora consejera me la trae al pairo, pero lo digo más que nada por todos los enfermos de salud mental a los que ella, de una manera vergonzosa, ha insultado".

Verónica Casado: "Si lo tengo que retirar lo retiro, no hay ningún problema".

El socialista José Ignacio Martín Benito reconocía "que en todo el tiempo que llevo aquí nunca había visto una falta de respeto tan grande".

También fotografía llamativa la que se producía al inicio del pleno cuando la procuradora salmantina María Montero, que forma parte del grupo de no adscritos en las Cortes de Castilla y León tras dejar Cs, pidió la palabra al inicio del pleno y el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, no se la dio al considerar que no era el momento de pedir intervenir por estar fuera del orden del día.