La Diputación de Castellón apoyará al ocio nocturno con medio millón de euros

La Diputación de Castellón pondrá en marcha una línea específica de ayudas al sector del ocio nocturno a través del Patronato Provincial de Turismo, cuya dotación económica será de medio millón de euros.



Así se lo ha comunicado la diputada provincial de Turismo, Virginia Martí, a la representación de ON! Castellón -la plataforma de apoyo al ocio nocturno de la provincia- con la que se ha reunido este miércoles en el Palau de les Aules, encabezada por su presidente, Carlos Sánchez Trujillo, según fuentes de la institución provincial.



Son recursos que proceden de los remanentes del propio patronato, que se incorporan al presupuesto de 2021 "para ayudar al que, sin duda, es uno de los sectores más perjudicados por la crisis de la Covid-19", ha asegurado Martí.



Según las estimaciones con las que se trabaja, alrededor de 150 pubs, salas de fiesta, salas de baile, discotecas, cafés concierto y cafés teatro podrán beneficiarse de estas ayudas que, según la diputada, "resultan imprescindibles" porque "las medidas y restricciones adoptadas por las autoridades sanitarias durante el último año para contener la pandemia han impactado con especial crudeza en el sector de la noche".



Al término de la reunión, la diputada de Turismo ha anunciado que el Patronato Provincial de Turismo y ON! Castellón trabajarán de forma coordinada en la elaboración de las bases para que "sean flexibles y estén acorde con las necesidades del sector".



Virginia Martí ha mostrado su "satisfacción" por poder poner en marcha estas ayudas: "Sabemos que no son la solución, pero sí representan un alivio en un momento como el actual, de máxima dificultad". En este sentido, ha recordado que llevan meses reuniéndose con estos pequeños empresarios y buscando fórmulas para poderles ayudar.



"Activamos una línea específica de ayudas para el sector del ocio nocturno porque ante situaciones excepcionales resulta obligado adoptar medidas excepcionales", ha añadido para remarcar: "Hemos sido reivindicativos dentro de nuestro propio equipo de gobierno para que el ocio nocturno tuviera un tratamiento especial".



Por su parte, el presidente de ON! Castellón, Carlos Sánchez Trujllo, ha hecho una valoración "muy positiva" de la reunión y ha agradecido a la Diputación "el apoyo, la empatía y la actitud que han mostrado" con ellos, "de manera muy especial la diputada de Turismo, Virginia Martí, por todo lo que ha hecho y por el apoyo incondicional que ha tenido para el sector del ocio nocturno, y -ha concretado- por la partida de medio millón de euros en ayudas que ha conseguido para nuestro sector y para nuestras empresas, muy castigadas, después de 13 meses de pandemia".