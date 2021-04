Bóveda "Tocará todavía sufrir"

Cuando todo apuntaba a tranquilidad para acabar la competición, la derrota del Depor en Langreo alimentó de nuevo la angustia blanquiazul. Sin colchón, el Depor afrontará de nuevo el partido del domingo con urgencias. Este miércoles, el capitán Eneko Bóveda reconoció que dada la estructura de la competición, no es ninguna sorpresa lo que le está pasando al Deportivo. "No se puede negar que uno tiene este año la sensación de que cada partido es muy determinante. El que sufre por el Depor lo ve. Es lo que tenemos. Tocara todavía sufrir. Pero yo era consciente de que tranquilo iba a tener poco", asegura.

Bóveda analiza una competición que tiene consecuencias dramáticas para los equipos. En un par de puntos está la barrera entre cuatro competiciones distintas para el próximo curso. "Uno tiene la sensación más de Copa del Rey. Se va volando la liga y te deja a medias de todo. Yo añadiría partidos", afirma el vasco desde Abegondo.

La realidad es que el hastío ha llegado hasta el aficionado, que sufre con la repetición de finales y citas trascendentales para su equipo cada semana. Lo es, de nuevo la del domingo en Riazor frente al Numancia. "Absolutamente trascendente. Pero son tan pocos puntos en juego... Es un peso añadido".

Asegura que el equipo está bien

"Es el momento de tener equilibrio. No es momento de abatimiento. El equipo no está nada mal. No convertir esto en un funeral", dice Bóveda. El lateral recuerda que "no podemos llenarnos de palabras negativas cuando hace días estabamos en el camino de crear algo que dejara un poso para lo que vaya a venir para el futuro. Sensación de que la temporada vuela".

En esa línea apuesta por una continuidad de cara al año que viene en lo que supone un claro guiño para que se mantenga el proyecto de Rubén de la Barrera. "Cuando un equipo acaba una temporada con algo bueno entre manos es una gran ayuda para enfocar la proxima temporada. Un buen final es una buena piedra para un buen comienzo. Conseguir objetivo urgente y me gustaria que el equipo acabara agradando", sostiene.