Raí, abierto a una propuesta para seguir en el Deportivo

El brasileño Raí fue el protagonista de Coruña Deportiva de este miércoles. El atacante habló de su etapa en Riazor. Desde su llegada, recuerda el futbolista, ha sido titular indiscutible para el entrenador salvo el pasado domingo en Asturias. Su etapa coincide con la mejor racha de victorias del equipo en la temporada y no puede estar mas satisfecho con el papel que le ha dado Rubén de la Barrera. "Estoy muy contento con los partidos que me ha dado. He vivido de los nueve partidos, cinco victorias", explicó en la SER.

Raí do Nascemento llegó al Deportivo con la carta de libertad tras su paso por el Real Zaragoza. Se convirtió así en el único fichaje invernal que hizo Richard Barral. Acaba contrato a final de temporada, pero se mostró abierto a poder seguir en el club más allá del mes de junio. "Yo tengo hasta esta temporada solo y ya estoy libre. Todavía no se ha hablado nada, perosSi me llega una propuesta de aquí, la analizaré. Pero yo, de momento estoy encantado", recordó de nuevo el polivalente atacante blanquiazul. Entiende que esas conversaciones no se deben producir hasta que se aclare en qué categoría jugará el Deportivo na campaña 2021-22.

Sobre las carencias que él ve en su juego, echa en falta más profundidad y mordiente arriba. Sin embargo, no cree que el gol deba ser una obsesión en su caso. Asegura que le hace tan feliz marcar un tanto como dar una asistencia a un compañero. "Yo desde que soy joven no me entrenaron para tener gol", se defiende.

El vestuario del Deportivo descarta que la derrota ante el Langreo haya provocado un golpe letal a las aspiraciones de la escuadra para luchar por un billete de cara a la próxima Primera Federación. “independientemente de la categoría, esta es la Segunda B. Son equipos que también tienen nivel. No ha cambiado nada y las dificultades son las mismas y quedaron buenos equipos”. Por último, el atacante defiende que “trabajando como estamos haciendo el día a día y dando un plus más seguro que el fin de semana daremos una alegría para la afición que se lo merece”.