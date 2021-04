El Villarreal, a rematar la faena en La Cerámica

El Villarreal tratará de cerrar este jueves su pase a las semifinales de la Liga Europa en La Cerámica ante el Dinamo de Zagreb y hacer valer su condición de favorito que acrecentó con su victoria por 0-1 en Croacia.

El equipo que entrena Unai Emery afronta la opción de poder alcanzar una nueva semifinal europea, ya que de lograr esa clasificación sería la quinta semifinal para el equipo castellonense, que ya ha disputado tres de LIga Europa y una de Liga de Campeones.

A este partido definitivo de cuartos de final el Villarreal llega con un camino inmaculado, ya que de los diez partidos que llevan disputados desde que arrancó la competición, con nueve victorias y un empate.



El equipo español llega con las bajas de los lesionados Vicente Iborra y Pervis Estupiñán, el primero lesionado de larga duración, el segundo recuperándose de unas molestias musculares.



Así, Emery puede contar con la gran mayoría de efectivos de su plantilla, a lo que se suma que afronta este partido tras haber dado descanso a varios de sus habituales en el partido del fin de semana. Jugadores como Pau Torres, Capoue, Pedraza, Gerard Moreno, Trigueros, Chukwueze o Bacca descansaron o jugaron solo una parte del partido de Liga ante el Osasuna.



La alineación ante Osasuna y el descanso que concedió a varios jugadores hace pensar que Emery apostará para este partido por su once de gala, prácticamente el mismo que ya jugó en el partido de ida.



Todo apunta a un equipo inicial con Gero Rulli como portero, una defensa con Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres y Alfonso Pedraza, un centro del campo con Étienne Capoue como pivote, ayudado por Dani Parejo y Manu Trigueros y una línea ofensiva con Gerard Moreno y Samu Chukwueze caídos a las bandas y Carlos Bacca como referente en la punta de ataque.



Su rival, pese a la derrota en Zagreb y a las lesiones de tres jugadores clave, llega a Vila-real con la intención de repetir hazaña ante un rival superior y pasar a semifinales de la Liga Europa.



"Sabemos qué nos espera en España, pero vamos a por el triunfo. Para decirlo metafóricamente: vamos a dar nuestras vidas contra el Villarreal", aseguró el defensa Josko Gvardiol, según recoge el diario Sportske novosti.



Pese a que el Villarreal ganó 0-1 en Zagreb hace una semana Gvardiol, al igual que otros integrantes de la plantilla croata, considera que su rival es un gran equipo, pero que ni mucho menos es invencible.



"La receta para el triunfo es sencilla. En Villarreal tenemos que ponernos a una velocidad mayor de la que tuvimos en Zagreb", dijo.



El técnico de "los azules", Damir Krznar, comentó el martes que la ventaja de su equipo es que ya no tiene nada que perder.



El Dinamo de Zagreb ha perdido los siete partidos que ha disputado en España a lo largo de su historia, pero también ha sido responsable de una de las grandes sensaciones de la Liga Europa esta temporada al eliminar al Tottenham de José Mourinho.



Uno de los delanteros, el internacional suizo Mario Gavranovic, todavía no se ha recuperado para poder jugar, y que otro, el internacional croata Bruno Petkovic, que jugó en Zagreb la última media hora a pesar de tener luxación de hombro, sólo podrá jugar en Villarreal unos 15 a 30 minutos como máximo.



La buena noticia para el equipo de Zagreb es que el capitán del equipo, el internacional de Macedonia del Norte Adrijan Ademi, que sufrió una lesión el pasado domingo, probablemente podrá jugar.



"El equipo médico está haciendo todo para reponerlo y ahora parece que podrá entrar desde el comienzo", comentó el entrenador, que desempeña el cargo del primer técnico desde marzo, cuando Zoran Mamic dimitió al ser condenado a casi cinco años de prisión por corrupción.



El Dinamo informa en su página web que las pruebas sobre covid-19 realizadas ayer a todos los jugadores han dado negativo.



Alineaciones probables:



Villarreal CF: Rulli, Foyth, Albiol, Pau, Pedraza, Capoue, Parejo, Trigueros, Gerard, Chukwueze y Bacca.



Dinamo: Livakovic, Ristovski, Lauritsen, Théophile-Catherine, Gvardio, Ademi, Jakic, Ivanusec, Majer, Orsic y Atiemwen.



Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)



Estadio de la Cerámica

Hora: 21:00.