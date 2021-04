Miku podrá jugar ante el Numancia

Rubén de la Barrera podrá contar con Miku para el partido del domingo frente al Numancia. Sus ausencias de los últimos entrenamientos han sido únicamente por prevención, tal y como ha reconocido en la rueda de prensa de esta mañana. "Me encuentro bien. Solo estoy regulando las cargas. Vamos midiendo las cargas, enfocados a llegar de la mejor manera el fin de semana"

El Dépor se juega este fin de semana la posibilidad de seguir al frente del grupo y dar un paso más hacia la Primera Federación. El revés ante el Langreo no debe tener mayores consecuencias que la pérdida de tres puntos. Así lo considera un Miku al que esa derrota "no ha desanimado. Seguimos enchufados como en las últimas semanas". Ante los sorianos el Depor disputa unos puntos básicos para poder asegurarse un puesto en la nueva categoría de bronce, el único premio que puede conseguir el equipo blanquiazul. "Queremos conseguir ese objetivo secundario... No es el principal que teníamos, pero es el que tenemos en la mano" reconoció Miku.

La actual está siendo una temporada extraña para todos. Por la situación sanitaria y por un sistema de competición que está provocando una montaña rusa emocional en todo el deportivismo. "Por el formato de la competición, ganas un partido o dos parecía que estabas arriba y todo era color de rosa y si pierdes es una catástrofe... Cuando perdemos parece que lo hemos mal yccuando ganamos se ensalza demasiado... hay que mantener la regularidad mental" recomienda el ariete.

Miku ha reflexionado también sobre la obligación de ganar que han sentido a lo largo de toda la campaña, una presión inherente a vestir la camiseta de un equipo como el Deportivo. "Los clubes grandes tienen estas cosas. En cada partido tienes la obligación de ganar. Este club no es para menos por lo que representa, cada partido es así. Cada partido es una exigencia interna de sumar los tres puntos porque la grandeza de este club es lo que representa". Miku también ha reconocido que ell recuerdo de las mejores épocas del club planea en las previas de los partidos. "Voy por los pasillos veo las fotos, las Copas, recuerdo el Centenariazo, la Liga...y te das cuenta que el club tiene esa grandeza que te exige estar siempre preparado". Miku afronta esa alta exigencia intentando combinar la alta intensidad con la tranquilidad. "Me gusta jugar esos partidos. Puedo parecer un tipo frío pero por dentro tengo fuego competitivo. Intento mantener esa calma que parece demasiada pero no quiere decir que no lo esté viviendo con la intensidad necesaria. Con la tranquilidad uno toma mejores decisiones dentro del campo" reconoció el delantero.