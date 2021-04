¿Qué quiere decir el Ministerio de Sanidad cuando le pide a Madrid que ponga en marcha más medidas?

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, pidió anoche más contundencia a la Comunidad de Madrid en la lucha contra el virus. En concreto, “que se pongan en marcha las medidas” que recoge el llamado plan de actuaciones de respuesta coordinada y que acordaron Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es el conocido ‘semáforo’, que atribuye un determinado riesgo a cada territorio siguiendo una serie de indicadores. En función de ese riesgo, el documento recomienda una serie de restricciones a implementar. Darias señaló explícitamente a Madrid, “por tanto que Navarra ya las está adoptando [las restricciones]”.

Esa atribución de riesgo se revisa cada semana. Toca hacerlo este jueves, pero los datos de la semana pasada no dejan lugar a dudas y, desde entonces, la expansión del COVID-19 en la región ha seguido avanzando. Según esos datos, la Comunidad de Madrid está en el nivel de alerta 4, el más alto de la tabla. Para medirlo se evalúan ocho indicadores -seis corresponden a la situación epidemiológica, como la incidencia acumulada, la positividad en las pruebas o la difusión del virus entre los mayores; y otros dos se fijan en la situación asistencial: ocupación de camas en planta y en UCI-.

Nivel de riesgo frente al COVID-19 por CCAA / Ministerio de Sanidad

Una Comunidad Autonóma alcanza el nivel 4 cuando al menos dos indicadores del primer grupo y uno del segundo están en niveles muy altos. En el caso de Madrid, y según la última revisión, se rebasa el listón en cuatro indicadores de la primera categoría -incidencia acumulada en 7 y 14 días y difusión del virus entre mayores en 7 y 14 días-; y en uno de la segunda -ocupación de camas de UCI-.

Ese nivel de riesgo conlleva, según el documento de referencia que ha esgrimido la ministra Darias, “una transmisión comunitaria no controlada y sostenida que puede exceder o excede las capacidades de respuesta del sistema sanitario”. Y, en consecuencia, recomienda duras restricciones de las que Madrid solo ha adoptado una mínima parte, como la prohibición de reuniones entre no convivientes en los domicilios. Ayuso, una vez más, descarta ir más allá: “Estamos convencidos que en una o dos semanas la curva, que no está subiendo alarmantemente, pero sí sube, se va a contener y comenzará a bajar”, ha dicho la presidenta en una visita a Mercamadrid. La mejora, por tanto, llegaría por la propia inercia de la pandemia.

Según esta guía de actuaciones que se dieron los ejecutivos central y autonómicos, las Comunidades en nivel 4 deberían además restringir las reuniones en el ámbito público a un máximo de cuatro personas; recomendar a sus ciudadanos que salgan de casa solo lo imprescindible; o limitar las entradas y salidas del territorio, salvo para actividades esenciales. En lugar de eso, estos días en Madrid se suceden imágenes de mítines de precampaña multitudinarios; el gobierno regional difunde campañas de fomento del turismo y el consumo local; y Ayuso mantuvo el confinamiento perimetral de la Comunidad exclusivamente durante el periodo que le obligó el Consejo Interterritorial -a pesar de que las restricciones del resto solo permiten viajar a Baleares y a algunas de las islas de Canarias-.

Además, se establecen otras medidas específicas para las actividades que suponen un riesgo alto y medio frente al COVID-19. Así, por ejemplo, se recomienda un aforo máximo en velatorios en espacios cerrados de 10 personas, frente a los 25 que recoge la normativa madrileña. De la misma forma, mientras el documento de Ministerio y Comunidades fija que se aconseje aplazar otras ceremonias -bodas, bautizos o comuniones-, Madrid no ha dado ningún paso en este sentido.

En relación con la hostelería, el documento recomienda a las Comunidades que cierren el interior de los establecimientos cuando alcancen el nivel 3 de riesgo; mientras que el gobierno madrileño -en nivel 4- permite hasta cuatro personas por mesa. En el caso de las terrazas no se debería superar el 50% del aforo máximo y, en ningún caso, más de cuatro personas por mesa; pero en Madrid se pueden reunir hasta seis. Igualmente deberían permanecer cerrados los locales de juego y apuestas.

El deporte sería el tercer gran damnificado. La guía de actuaciones coordinada recomienda, en el caso de alcanzar un nivel de riesgo como el que tiene Madrid, suspender todas las actividades no profesionales o federadas. En cambio, la Comunidad mantiene abiertos los gimnasios, cuyo cierre se aconseja ya en el nivel. Asimismo, deberían echar el cierre todas las piscinas cubiertas -las instalaciones municipales de la capital siguen funcionando bajo un sistema de reserva de plaza-.

El documento deja claro que se trata de recomendaciones, de una guía de actuación para los gobiernos regionales: “La decisión sobre qué medidas y cuando aplicarlas será tomada por las Comunidades Autónomas”, reconoce el texto, que pide ponderar también su impacto en el bienestar general de los ciudadanos y en la economía. En cualquier caso, las palabras de la ministra Darias reflejan que en el Ministerio consideran que Madrid se ha distanciado en exceso del espíritu del acuerdo, aquello de que “Madrid va por su cuenta”, y que lamentan de forma más o menos velada otros dirigentes autonómicos.