El ascenso directo y la salvación en juego en Castalia

El Castellón apuesta por alejarse del descenso este sábado ante al Mallorca, que saltará al campo como segundo de la tabla con 68 puntos y dispuesto a dar un paso más en su objetivo de ascender directamente a Primera División.



Conscientes de la dificultad que entraña sorprender a un once con jugadores con experiencia de Primera, los locales tratarán de reducir el peligro ofensivo de los baleares con un buen bloque en la retaguardia.



Para ello, apostarán por mantener un once en el que prime la intensidad para tratar de frenar al rival con referencias ofensivas como Jorge Fernández y Rubén Díez y con la posibilidad de dar entrada a un delantero que podría ser Juanto Ortuño.



El once de Juan Carlos Garrido tiene las bajas de Josep Señé, titular en el centro del campo, e Igor Zlatanovic por tener ber una cláusula en su contrato que les impide jugar ante el club que le ha cedido al Castellón.



Por ello, retrasará la posición de Bodiger y adelantará la de Khrin para dar más músculo al centro del campo, lo que supondría al entrada en la defensa de Iago Indias.



El Mallorca, además de los importantes puntos en juego, tiene el aliciente de reencontrarse con la victoria lejos de Son Moix tras dos derrotas consecutivas en Gijón y Fuenlabrada que rompieron una racha de trece salidas sin derrotas (9 triunfos y 4 empates).



El equipo que dirige Luis García empató (1-1) en Las Palmas en su último desplazamiento y sigue liderando las estadísticas a domicilio con 32 puntos conquistados de los 68 que suma en la clasificación.



Los bermellones viajarán con cinco bajas en sus filas, entre ellas, la de dos de sus máximos realizadores, Amath Ndiayé, por acumulación de amonestaciones, y Abdón Prats, con molestias físicas.



El senegalés vio una tarjeta amarilla por mostrar un mensaje de apoyo a su país tras marcar ante el Cartagena en Son Moix y se sumó a las que ya tenía, hecho del que el club balear no tuvo constancia hasta esta misma semana.



El mallorquín fue titular la jornada pasada en el triunfo ante el Lugo en Palma (2-0), pero no ha entrenado con regularidad y será baja, según confirmó García.



Tampoco formarán parte de la lista de convocados Lago Junior y Antonio Sánchez, que se recupera trasas dar positivo por la covid-19, y Alexandar Sedlar, por cumplir el ciclo de cartulinas amarillas.



Alineaciones probables:



Castellón: Whalley; Lapeña, Víctor, Iago Indias, Delgado; Khrin, Bodiger, Marc Mateu, Jorge Fernández; Rubén Díez y Juanto.



Mallorca: Reina; Joan Sastre, Valjent, Raíllo, Oliván; Mboula, Ruiz de Galarreta, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Álvaro Giménez y Cardona.



Árbitro: Milla Alvéndiz (Comité Andaluz)



Estadio: Castalia



Hora: 16:00H.