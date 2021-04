El PRESCO se financiará con el remantente de las fiestas no celebradas en pandemia

Hoy se ha celebrado Comisión de Facenda en María Pita con el PRESCO como asunto central. Esta mañana el gobierno local ha tratado con los grupos sus propuestas. El concejal de Hacienda, José Manuel Lage Tuñas, destacó el elevado grado de coincidencia entre los grupos y la intención de llegar a acuerdos. Explicó Lage Tuñas, que el gobierno dispone de 3'6 millones de euros de remanente, cantidad a la que se le sumará 1 millón de euros procedente de los remanentes del IMCE, que no se pudieron utilizar debido a la situación de pandemia. El PP ha propuesto destinar los dos millones de beneficios de EMALCSA al nuevo plan de rescate. Para sumar a los 3'6 del remantente municipal y al millón y medio del IMCE, para llegar así a los 7 millones.

La oposición critica que el ejecutivo socialista no haya aclarado los recursos que se pueden utilizar para financiar el nuevo PRESCO.

Marea Atlántica lamenta que no haya habido más avances y denuncia que el gobierno local una vez más no presenta cifras. El BNG reclama también una ampliación de los convenios con las entidades sociales y culturares, que no acaba de concretarse.

Según el BNG el gobierno local está estudiando la petición de un préstamo, una idea que pusieron sobre la mesa los nacionalistas.